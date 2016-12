Tinerii absolvenţi, şcoliţi în... traseul profesional

Blocul Naţional Sindical (BNS) derulează proiectul „Caravana Carierei”, un demers ce are ca scop sprijinirea tinerilor aflaţi la terminarea studiilor liceale sau profesionale. BNS şi partenerii săi încearcă să ofere un pachet integrat de servicii şi informaţii ce pot facilita procesul de inserţie profesională a tinerilor pe piaţa muncii. În acest context, ieri, în Sala de Şedinţe a Prefecturii Constanţa a fost organizată o întâlnire între elevi şi reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ), ai Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM), ai instituţiilor de învăţământ, ai societăţilor comerciale, precum şi ai Direcţiei Judeţene de Tineret şi Sport. „Până acum am fost în 28 de şcoli, dar vrem să acoperim întreaga ţară până la sfârşitul lui octombrie. Peste 7.000 de tineri au beneficiat de consiliere, de orientare în carieră şi le-am oferit informaţii şi asistenţă necesare pentru a-şi face un traseu profesional, i-am asistat în luarea unor decizii. Toată munca pe care am făcut-o ne-a demonstrat că, oricât de multe eforturi am face noi, ca entitate de sine stătătoare, nevoia de asistenţă pentru tineri este uriaşă”, a declarat preşedintele BNS, Dumitru Costin, prezent la Constanţa. Pentru a veni în sprijinul tinerilor, s-a creat o platformă de comunicare, www.yoof.ro (reţea de informare). Reprezentanţii instituţilor de învăţământ sprijină demersul. „Înainte de 1989, fiecare liceu era patronat de un agent economic care asigura stagiile de practică în producţie. După trei ani de şcoală profesională ieşeau adevăraţi meseriaşi”, a spus Iulia Sandu, ing. mecanic, profesor al colegiului tehnic „Tomis”. La rândul său, directorul tehnic al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale, Marius Zăgăneanu, a subliniat cât de importantă este practica în anii de studiu: „Ar trebui să încercăm să-i învăţăm să muncească şi mai puţin să socializeze”. Deşi proiectul se adresează elevilor aflaţi în anii terminali ai studiilor, a fost prezent un număr mic de tineri, lipsa lor fiind justificată de faptul că se află în timpul examenelor de Bacalaureat.