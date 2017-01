Tinerii actori trec... „Hop”-ul

Cea de-a XV-a ediţie a Galei Tânărului Actor „Hop” a debutat, aseară, la Casa de Cultură din Mangalia, cu emoţii pentru cei 20 de concurenţi de la secţiunea Individual şi cele şapte grupuri înscrise în competiţie, dar şi cu mari aşteptări din partea juriului şi a publicului.

„Cred că fiecare gală are farmecul ei, pentru că fiecare aduce figuri noi în competiţie, tineri absolvenţi. În plus, prezenţa în sală a multor directori de teatre din ţară şi din Bucureşti, plus directori de festivaluri şi personalităţi din domeniul teatru, asigură un public foarte avizat şi dornic să descopere talente adevărate, proaspete şi originale. Lucrul acesta este scopul fundamental al galei, pentru a putea impune teatrelor din ţară nume cât mai bogate în semnificaţii”, a declarat, pentru cotidianul „Telegraf”, preşedintele Uniunii Teatrale din România (UNITER) şi directorul Teatrului Naţional Bucureşti, Ion Caramitru.

După discursul preşedintelui UNITER, s-a dat startul concursului la secţiunea Individual, la care au participat primii cinci din cei 20 de tineri actori care şi-au propus să treacă „Hop”-ul de la Mangalia. Apoi a venit rândul primelor două grupuri din cele şapte înscrise în competiţie să convingă juriul.

ANTRENAMENT PENTRU TALENT Competiţia „Hop” continuă, astăzi şi mâine, de la ora 17.00, pentru tinerii actori de la secţiunea Individual, iar de la ora 19.00 se vor vor desfăşura reprezentaţiile din cadrul secţiunii Grup. Până atunci, tinerii se antrenează, de la ora 10.00, aşa cum au făcut şi ieri, în cadrul atelierului de creaţie cu tema „Alteritate”, susţinut de coregraful Florin Fieroiu.

Probe de concurs vor fi şi sâmbătă, în ultima zi a galei, când este programată şi festivitatea de premiere, de la ora 20.45. Juriul acestei ediţii este format din regizorul Radu Afrim, coregraful Florin Fieroiu, dramaturgul Radu Macrinici, actriţa Virginia Mirea şi actorul Marius Rizea.

Ediţia 2012 a Galei „Hop” este organizată de UNITER, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Primăria Municipiului Mangalia, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa şi al Fundaţiei „Fantasio”.