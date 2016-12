Tinerii agronomi pătrund cu greu pe piaţa muncii

Centrul de Informare Tehnologică (CIT) din cadrul Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa a organizat, ieri, seminarul cu tema „Specialist în agricultură - Carieră de perspectivă”. Acţiunea realizată în baza Acordului de parteneriat încheiat cu Universitatea Ovidius, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinte Agricole şi a protocolului de colaborare cu Oficiul Judeţean pentru Consultanţă Agricolă Constanţa a reunit specialişti din mediul academic, fermieri, dar şi studenţi. Absolvenţii de facultate în domeniu nu mai sînt preţuiţi pe piaţa muncii, spun specialiştii. Deşi, anual, instituţiile de învăţămînt superior din Constanţa şcolarizează zeci de absolvenţi, puţini dintre aceştia îşi găsesc un loc de muncă în domeniul sau pe măsura specializării. Prezent la seminar, şeful Catedrei de Ştiinţe Agricole din cadrul Universităţii Ovidius, prof. univ. dr. ing. Violeta Simionescu, a declarat, că tinerii absolvenţi îşi găsesc cu greu un job în domeniu, de aceea ar fi necesar organizarea unui burse a locurilor de muncă în agricultură. „Dacă înainte specialiştii pe care îi formam aveau un drum aproape croit, primeau repartiţie după ce ieşeau de pe băncile facultăţii, astăzi absolvenţii noştrii încearcă să lucreze în domeniu, însă mediul agricol nu mai oferă locuri unde ei să se formeze. Am dori înfiinţarea unei burse a locurilor de muncă în agricultură pentru că sînt sigură că este nevoie de specialişti în agricultură”, a precizat Violeta Simionescu. Chiar dacă se spune că la agricultură şi la sport se pricepe toată lumea, reprezentanţii mediului academic susţin contrariul şi spun că fără specialişti care să respecte tehnologiile aplicate nu se obţin performanţe în agricultură. „Pentru că mediul climatic este în continuă schimbare este nevoie de aplicarea unor noi tehnologii care să vizeze conservarea apei în sol. Nu vom putea face agricultură uitîndu-ne la vecini cum fac perfornanţe, decît dacă vom angaja şi vom da o şansă acestor tineri absolvenţi să aplice ceea ce ei învaţă în facultate”, a mai spus Simonescu. La rîndul său, directorul CIT, Theodor Geambaşu, a declarat că meseria de agronom nu mai are aceleaşi conotaţii ca în anii trecuţi. „Din păcate, această meserie de agronom este oarecum desconsiderată la acest moment. Asta, poate şi din cauza faptului că se merge după principiul că se poate face agricultură şi după ureche sau din broşuri. Supravieţuirea unei exploataţii agricole se va face numai printr-un suport tehnic deosebit pe care nu îl poate asigura decît un specialist”, a arătat Theodor Geambaşu. Pe de altă parte, unii studenţi consideră, însă, că este ruşinos, după ce termini o facultate, să lucrezi în posturi pentru care ai nevoie cel mult de diploma de bacalaureat. „Îmi doresc să găsesc o exploataţie agricolă unde să pot lucra încă de pe băncile facultăţii pentru a avea habar şi despre partea practică atunci cînd termin. Sper să nu am ghinionul să mă muncesc în alt domeniu decît în cel pentru care mă pregătesc”, a declarat un student la Facultatea de Ştiinţe Agricole, prezent la seminar.