Tinerii americani preferă gadgeturile în locul maşinilor

Producătorii auto americani sunt îngrijoraţi că generaţia tânără, aflată oricum într-o situaţie financiară restrictivă, înclină spre relaţionarea în spaţiul online, manifestând tot mai puţin interes pentru autoturisme, trend care ar putea limita cererea din SUA cu circa două milioane de unităţi pe an. Ponderea în vânzările auto a persoanelor cu vârste între 18 şi 34 de ani a scăzut la 11% în aprilie 2012, de la 17% în aprilie 2007, înaintea recesiunii şi crizei financiare, potrivit datelor R.L. Polk & Co.. Compania de consultanţă Deloitte LLP a tras recent concluzia că „4G bate V-8” în cazul celor 80 de milioane de americani născuţi în perioada 1981-2001, cu referire la cel mai rapid standard de conectare mobilă la Internet, respectiv motorul cu opt cilindri în V, un simbol al automobilismului american.

Deşi autoturismul este încă un reper important pe drumul către independenţă, tânăra generaţie dispune de metode mult mai diverse de relaţionare de la distanţă decât în trecut. Astfel, industria auto se teme că revenirea vânzărilor la nivelurile dinaintea crizei ar putea fi împiedicată de interesul mai scăzut al tinerilor pentru automobile. Vânzările de autoturisme şi camionete uşoare au crescut în SUA cu 14% în primele şapte luni ale anului, la 8,43 milioane de unităţi, şi ar trebui să depăşească 14 milioane pe ansamblul acestui an. Industria auto americană ar marca astfel cel mai bun an din 2007, însă nu ar reuşi să revină la media anuală de 16,8 milioane de unităţi înregistrată în perioada 2000-2007. Cel mai bun an a fost 2000, cu 17,4 milioane de autoturisme şi camionete uşoare noi comercializate în SUA. La nivelul anului 2010, 81% dintre persoanele cu vârste între 20 şi 24 de ani deţineau permis de conducere faţă de 92% în 1983, potrivit Institutului de Cercetare în Transporturi al Universităţii din Michigan.

Tinerii sunt de obicei cel mai reticent grup de vârstă în privinţa achiziţiei unui automobil în perioade economice dificile, mulţumindu-se cu maşini folosite sau alte metode de transport. Generaţia tânără din SUA preferă mai degrabă să renunţe la maşină decât la smartphone, laptop sau tabletă. Cheltuielile pentru finanţare, parcare, service şi asigurarea unui automobil reprezintă un angajament pe care tinerii nu sunt dispuşi să şi-l asume. Tinerii care locuiesc în oraşe mari, unde transportul public este eficient şi rapid, nu consideră că au nevoie de un automobil. Cei care au nevoie temporar de o maşină preferă serviciile de închirieri cu ora.