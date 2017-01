Tinerii au ajuns să se vândă ieftin!

Peste 50 de angajatori din Constanța au căutat candidaţii potriviţi la Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți organizată joi, 20 octombrie, la Campusul Universității ”Ovidius” din Constanța. La Bursă s-au prezentat sute de tineri, care au vrut să le demonstreze angajatorilor că sunt ideali pentru unul din cele 1.250 de joburi puse la bătaie. Mai precis, au fost 540 de participanți, însă, spre deosebire de anii anteriori, cei mai mulți doritori au fost proaspăt absolvenți, și nu șomeri aproape de pensionare. Tinerii prezenți la Bursă spun că nu fac nazuri. Loredana, o tânără de 22 de ani, proaspăt absolventă a Facultății de Științe Economice, spune că a căutat toată vara un loc de muncă în domeniu, însă degeaba. Ea spune că ar accepta chiar și un salariu mai mic, conștientă că trebuie să capete întâi experiență, iar abia după aceea vor veni și beneficiile. ”Experiența este foarte importantă și trebuie mai întâi să înveți. Consider că, dacă ți se oferă posibilitatea asta, nu trebuie refuzată. Am așteptări legate de această bursă. Mi-am depus 3 CV-uri și aștept să fiu contactată”, a precizat ea. De aceeași părere este și Elena, în prezent masterandă. ”Știu că nu am experiența necesară și nu am pretenții foarte mari, pentru că nu ar fi corect față de angajator. Vreau doar ca programul să îmi permită să ajung și la Master, iar ca salariu - cel de bază, până prind experiență”, a spus Elena. Tânăra, care vrea să găsească un loc de muncă pe partea administrativă, spune că, deși în România trebuie să te lupți pentru a obține ceea ce îți dorești, vrea să rămână în țară. ”Deocamdată consider că nu ar trebui să părăsesc țara, pentru că sunt tânără și am puterea de a face ceva”, a mărturisit ea.

DE LA POSTURILE DE AMANETAR, LA CELE DE INGINER

Cele 54 de firme au prezentat oferte dintre cele mai variate, atât pentru persoane cu studii superioare, însă cele mai multe pentru persoane cu studii medii sau necalificate. În ceea ce privește absolvenții de studii superioare, anul acesta la Bursă a fost o explozie de joburi pentru ingineri. Fie că sunt ei automatiști, electrici și electroniști, de nave, de construcții execuție, de construcții maritime, estimatori, proiectanți, desenatori sau planificatori, toți au fost la mare căutare. Tot pentru cei cu studii superioare, la Constanța este nevoie de programatori, designeri grafică, consultanți financiari, economiști, inspectori resurse umane, manageri marketing sau consultanți în management. Angajatorii au venit și cu joburi de amanetar sau operator de pariuri sportive, toți lăudându-se că oferă salarii atractive, tichete de masă, program flexibil și oportunități de promovare.

REZULTATUL FINAL AL BURSEI, PESTE O LUNĂ

Din cele 540 de persoane care au ales să vină la Bursă, 55 au fost angajate pe loc, iar alte 300 au fost selectate de angajatori în vederea încadrării în muncă. Cei care au plecat dezamăgiți mai au totuși o șansă, dacă au fost aleși pentru un interviu. ”Din statisticile anilor anteriori și din experiența noastră s-a observat că întotdeauna procentul este de peste 10% din numărul total de locuri ocupate în prima zi. După aceea se mai fac angajări. Companiile îi cheamă în zilele următoare pe cei pe care i-au selectat în vederea încadrării. Peste o lună de la organizarea Bursei facem o verificare pentru a vedea rezultatul final”, a declarat purtătorul de cuvânt al AJOFM Constanța, Adelina Vlad. Potrivit ei, la Constanța sunt puțin peste 9.000 de șomeri.

