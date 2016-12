Tinerii care au ales să se reprofileze și-au găsit mai repede de muncă

Când ne gândim la persoanele care sunt șomere sau în căutarea unui loc de muncă, ne vin în minte persoanele de peste 40 de ani, care se adaptează cu greu cerințelor pieței actuale a muncii, care au o specializare într-o meserie care nu se mai caută și care trăiesc de cele mai multe ori în mediul rural. În ultimii ani, tot mai multe firme realizează proiecte finanțate din fonduri europene pentru acest grup-țintă defavorizat. Din păcate, în România și în județul Constanța în special, se confruntă cu lipsa unui loc de muncă și tinerii, unii dintre aceștia nereușind să își găsească primul job după absolvirea liceului sau a facultății. Pentru șomerii tineri, asociația Sigma Development Center, împreună cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța și SC Atlantis Mar Group SRL, a realizat proiectul Stil Activ - Soluții simple pentru integrarea pe piața muncii a șomerilor, șomerilor de lungă durată și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă din județul Constanța.

60 DE CURSANȚI S-AU ANGAJAT DEJA La conferința de închidere a proiectului Stil Activ, managerul de proiect Daniela Tudor a anunțat că peste 60 de cursanți s-au angajat deja. Mihai Nicolaus are 28 de ani și a lucrat până în urmă cu câteva luni ca agent de vânzări de hrană și alte accesorii pentru animale. Cum nu își închipuia că va putea practica această meserie și peste 10 ani, a dorit să se specializeze într-o meserie căutată și bine plătită. A auzit de proiectul Stil Activ de la un prieten și, în cadrul ședințelor de consiliere, și-a dat seama că i s-ar potrivi meseria de scafandru, așa că timp de două luni a participat la cursurile de formare. ”De două luni, de când am terminat cursurile, m-am angajat deja, și eu, și colegul meu cu care am mers la cursuri. Nu știam prea multe despre meseria de scafandru, dar am descoperit că îmi place foarte mult. Cred că am făcut o bună alegere când am decis să mă reprofilez”, a povestit Mihai. Isabela Dan, o constănțeancă de 31 de ani, a participat la cursul de designer web și, cumulând noile cunoștințe cu specializarea sa anterioară de grafician, a reușit să se angajeze într-o agenție de publicitate din Constanța. ”Lucram ca freelancer, însă îmi doream să mă angajez într-o companie. Mi-am completat cunoștințele și am învățat să îmi fac un CV bun, să mă prezint bine la interviu și am reușit să obțin jobul pe care mi-l doream”, a povestit Isabela.

După 18 luni de proiect, în care 283 de tineri și persoane adulte au fost consiliați și evaluați în stabilirea carierei, 259 au participat la cursuri de formare în domenii atractive pentru tineri, care să-i ajute să se angajeze mai ușor. Astfel, constănțenii au participat la cursuri de lucrător comercial, designer web, grafician calculatoare, tehnician maseur, scafandru și îngrijitor de bătrâni la domiciliu, în paralel cu alte cursuri de comunicare, de limba engleză și de antreprenoriat, pentru a fi capabili să își dezvolte singuri o mică afacere sau să se poată integra mai ușor în cadrul societăților care îi angajează. Proiectul Stil Activ a fost finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Valoarea proiectului este de 2.122.082 lei, iar durata de implementare a acestuia a fost de 18 luni, în perioada martie 2014 - septembrie 2015.