Tinerii, cei mai dornici să muncească în străinătate

Potrivit unui studiu realizat de Institutul CURS (Center for Urban an Regional Sociology), începînd din anul 2000, sociologii se confruntă cu un fenomen numit în literatura de specialitate “feminizarea migraţiei”, mai ales că tot mai mulţi tineri şi-au manifestat intenţia de pleca la muncă în străinătate. Sondajul, comandat de Autoritatea Naţională pentru Tineret în anul 2005, arată că o treime din tinerii români au declarat că intenţionează să plece temporar din ţară, însă doar o mică parte dintre aceştia - 6 % - au afirmat că ar pleca definitiv din România. În vreme ce 14% din cei chestionaţi au declarat că nu erau hotărîţi în această privinţă, 28% au susţinut că nu aveau în plan să emigreze. Cu toate că în 2004 ponderea tinerilor care doreau să plece din ţară era într-o scădere uşoară, o cincime din tinerii români care au făcut obiectul studiului intenţionau să plece temporar sau definitiv din ţară şi începuseră demersurile necesare pentru a se stabili pe alte meleaguri. Specialiştii susţin că tendinţa este predominantă în mediu urban, iar segmentul de vîrstă cuprins între 18 şi 34 de ani reprezintă cea mai mare parte a populaţiei care are planuri să muncească în afara graniţelor. Concluziile studiului CURS nu sînt mai optimiste nici la grupa de vîrstă de peste 30 de ani, cele mai neinteresate de un loc de muncă în străinătate fiind persoanele care au trecut de 55 de ani.