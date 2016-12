Tinerii cu dizabilităţi, lăsaţi fără salarii

ONG-urile care au depus şi au obţinut finanţări pe diferite proiecte au ajuns în situaţia neplăcută de-a nu li se rambursa banii necesari implementării acestora. La nivelul fiecărui minister există câte o Autoritate de Management (AM) care gestionează şi monitorizează modul cum sunt implementate proiectele pentru care au fost alocate fonduri europene. „De mai bine de 16 luni, noi implementăm un proiect destinat tinerilor cu dizabilităţi, inclusiv cei cu HIV/SIDA. Pe 24 ianuarie, AM din cadrul Ministerului Muncii trebuia să ne ramburseze banii pentru a treia tranşă. Acest lucru nu s-a întâmplat nici până acum”, a declarat preşedintele Fundaţiei Alături de Voi România, Angela Achiţei. În cadrul proiectului „Primul pas spre o viaţă independentă” tinerii cu dizabilităţi sunt instruiţi de specialişti pentru a putea munci în anumite domenii (croitorie, legătorie etc.), în cadrul unităţilor protejate Util Deco. O parte dintre aceşti tineri sunt angajaţi în cadrul unităţilor, fiind ajutaţi asftel să ducă o viaţă normală. Faptul că banii pentru proiect nu au fost livraţi la timp înseamnă că salariile pe februarie ale acestor tineri nu au putut fi plătite. „Adevăratul motiv pentru care nu sunt absorbiţi mai mulţi bani din fondurile europene îl reprezintă faptul că AM-urile din cadrul ministerului nu încheie contractele de finanţare la timp”, a precizat Angela Achiţei. Ea a adăugat că Fundaţia Alături de Voi va da în judecată AM pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale şi aducerea de prejudicii financiare şi morale organizaţiei şi beneficiarilor acesteia.