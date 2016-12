Tinerii de la Bacalaureat 2, fără motivație și nepregătiți!

Dacă, la proba scrisă a Examenului de Bacalaureat 2 de la Matematică, candidații se arătau nemulțumiți de gradul de dificultate al subiectelor, la ultima probă, cea la alegere a profilului și specializării, tinerii au răsuflat ușurați. Asta pentru că mulți au spus că subiectele propuse au fost mai ușoare și speră că vor lua note de promovare. Cu toate că mulți au recunoscut că nu s-au pregătit foarte intens pentru cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului, absolvenții claselor a XII-a speră totuși să obțină medii de promovare la această probă. ”Am dat examenul la Logică și argumentare și nu a fost foarte greu. M-am pregătit, însă nu este o materie foarte dificilă. Am avut noroc pentru că am terminat profilul uman și avem probe mai ușoare”, a spus o tânără care a susținut proba la Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații din Constanța. Dacă unii se consideră norocoși pentru că au primit subiecte ușoare, alții speră să aibă noroc la corectură. ”Am dat proba la Biologie vegetală și animală și a fost greu, greu de tot. Sper să am noroc și să fi scris corect la subiectele pe care le-am știut și să iau 5. Am 8,20 la Română și 7,60 la Matematică, deci mă mulțumesc cu 5 la Biologie”, a spus un alt tânăr care a susținut examenul și în urmă cu un an. Sunt tineri care au afirmat că, dacă nu promovează nici în această sesiune, nu se vor mai înscrie la Bacalaureat anul viitor. ”E ultima dată când vin, dacă nu iau nici acum, nici nu mă mai înscriu. Și așa nu îmi trebuie diploma că plec la muncă în străinătate cu niște prieteni”, a spus un alt fost licean care era nemulțumit de faptul că nu s-a descurcat prea bine la această probă. Cu toate acestea, tânărul a afirmat că speră să obțină diploma de această dată, pentru că se chinuie deja de 2 ani să ia Bacalaureatul.

În total, la proba la alegere a profilului și specializării s-au prezentat 926 de candidați din cei 1.121 de tineri înscriși și, dacă la prima probă un candidat a fost eliminat pentru că a fost prins cu fițuici, la proba de vineri, 26 august, la fel ca și la cea de miercuri, 24 august, niciun tânăr nu s-a încumentat să mai copieze. Tinerii care au susținut probele Bacalaureatului în sesiunea august - septembrie 2016 vor afla primele rezultate luni, 29 august, până la ora 16.00, urmând ca în aceeași zi să fie depuse contestațiile, care vor fi soluționate în perioada 30 - 31 august. Rezultatele finale vor fi afișate joi, 1 septembrie 2016.