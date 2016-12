Tinerii de la FC Viitorul se pregătesc pentru Europa

Prezentă pentru prima oară în istoria clubului la startul UEFA Youth League, cea mai puternică întrecere europeană intercluburi rezervată juniorilor A, jucători cu vârsta sub 19 ani, FC Viitorul și-a propus să facă o figură cât mai frumoasă și să ajungă în fazele superioare ale competiției. Optimismul constănțenilor este dat și de culoarul favorabil oferit de tragerea la sorți, formația de pe litoral urmând să dea piept în primul tur cu FC Minsk, campioana Belarusului (la 29 sau 30 septembrie - turul, în deplasare, și la 20 sau 21 octombrie - returul, la Ovidiu), iar dacă va trece în faza următoare (la 3 sau 4 noiembrie - turul, în deplasare, și la 24 sau 25 noiembrie - returul, la Ovidiu), cu învingătoarea meciului dintre campioana Cehiei, FK Pribram, și cea a Moldovei, Zimbrul Chișinău.

„Toate echipele campioane din Europa sunt bune și nu mă aștept la un meci ușor, dar și noi am demonstrat în turneele internaționale că avem o echipă bună. Vrem să câștigăm și la Minsk, și pe teren propriu. Tragerea la sorți pare bună, dar nu poți să știi niciodată ce valoare are adversarul, mai ales că sunt echipe împotriva cărora nu am mai jucat până acum. Contează mult faptul că avem selecții la reprezentativele naționale și că am fost la multe competiții internaționale, pentru că nu avem emoții. Ne gândim la un parcurs cât mai lung, pentru că este important pentru fiecare dintre noi să scoatem capul în Europa și să jucăm la cel mai înalt nivel”, a spus mijlocașul Ianis Hagi. „Nu știm foarte multe lucruri despre formația din Minsk, dar mergem acolo cu gândul să câștigăm și să ne calificăm în faza următoare. Nu jucăm împotriva unor nume mari în primele tururi și cred că vom face o figură frumoasă”, a adăugat atacantul Florinel Coman. „Dacă a câștigat titlul de campioană și a ajuns în UEFA Youth League, FC Minsk este o echipă bună. Credem în noi, pentru că am susținut multe meciuri internaționale și pe 90 la sută dintre ele le-am câștigat”, a completat mijlocașul Carlo Casap.

AMICALUL CU BULGARII SE JOACĂ MÂINE

FC Viitorul va susține mâine seară, de la ora 19.00, pe arena centrală din cadrul bazei sportive a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, o partidă de verificare în compania bulgarilor de la Cerno More Varna, deținătoarea Cupei Bulgariei și ocupanta locului 8 în campionat după disputarea primelor șapte etape din acest sezon. Inițial, meciul a fost programat sâmbătă, de la aceeași oră, dar cele două cluburi au decis, de comun acord, să-l devanseze cu o zi.

HAGI, SUSPENDAT DOUĂ MECIURI

Antrenorul formaţiei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a fost suspendat, ieri, de Comisia de Disciplină a FRF, pentru două meciuri, după ce a fost trimis în tribună în partida cu FC Steaua București, pentru proteste, informează site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal. Pentru eliminarea din minutul 67, Hagi a primit şi o penalitate sportivă de 320 de lei.