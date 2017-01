Tinerii descoperă viitorul pe insula Atlantykron

Vechii egipteni ghiceau viitorul unei persoane după ziua în care s-a născut, grecii consultau oracolele pentru a afla voinţa lui Apollon, romanii cercetau măruntaiele animalelor, în vreme ce zuluşii din Africa preziceau viitorul în vasul cu apă neîncepută al şamanului. Viitorul a reprezentat una dintre preocupările umanităţii, însă acum tinde să cunoască o ascensiune remarcabilă mai ales datorită dezvoltării tehnologice a secolului trecut, dar şi a progreselor din genetică sau robotică. Cine cunoaşte prezentul poate prezice viitorul, aceasta pare şi deviza tinerilor care se întîlnesc în fiecare an la Academia \"Atlantykron\". Considerată una dintre cele mai importante întruniri de educaţie non - formală din România, manifestarea se desfăşoară între 3 şi 12 august, pe insula cu acelaşi nume situată în mijlocul Dunării, la 20 km nord de Cernavodă, lîngă ruinele antice ale Capidavei. Aflată la cea de-a XVIII-a ediţie, Academia de Vară pentru Tineret, Ştiinţă, Cultură, Artă şi Sport \"Atlantykron\" se desfăşoară în acest an sub motto-ul \"Explorînd Universul\".

Manifestarea este organizată sub auspiciile Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, de către Centrul pentru Studii Complexe (CSC), Societatea Ştiinţifică CYGNUS, Asociaţia Română pentru Sport şi Cultură (ARSC), World Genesis Foundation (SUA) şi Asociaţia Americană de Kickboxing (USKBA), în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Tineret şi ANSIT. Timp de zece zile, circa 300 de tineri din România, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii, Germania, Rusia, China, Singapore şi Polonia vor participa la cursuri şi ateliere privind Teoria fractalilor şi a haosului, Robotică şi inteligenţă artificială, Iniţiere în grafică asistată de computer, Energii alternative, Astronomie şi astrofizică sau Şcoala de OZN-uri. Pentru prima dată de la punerea în practică a acestei iniţiative, pe insulă va exista conexiune internet. Printre lectori se numără profesorii Florin Munteanu, Dan Milici, Aurel Cărăşel, Cristian Pîrghie şi Victor Şutac, pictorul Aurel Manole, graficianul Valentin Ionescu şi jurnalistul Traian Bădulescu. La această ediţie vor fi invitate personalităţi din domeniile ştiinţei, SF-ului, sportului şi culturii, precum Vilmos Zsombori, preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Chan Chow Wan, profesor la Institutul Regal de Antropologie din Marea Britanie, Dan Lucas, campion mondial la kickboxing (SUA), Roberto Quaglia, vicepreşedintele Societăţii Europene de Science Fiction şi Alexandru Mironov - secretar general al Comisiei Naţionale UNESCO. Printre invitaţii de marcă se mai numără David Anderson, vicepreşedintele şi şeful Departamentului de Ştiinţă al Grupului Bosch (SUA), Dan Farcaş, vicepreşedintele Asociaţiei pentru Studiul Fenomenelor Aerospaţiale Neidentificate, şi Theodor Vasile - preşedintele Asociaţiei de Studii Esoterice Feng-Shui şi Terapii Complementare.