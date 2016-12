Tinerii din Constanța, dornici să muncească vara

În loc să se distreze, vor să muncească și să câștige un ban în plus în vacanța de vară. Vorbim despre 215 elevi și studenți, care au venit vineri, 12 iunie, la Bursa Locurilor de Muncă pentru Elevi și Studenți, organizată în campusul Universității ”Ovidius” din Constanța, în speranța că își vor găsi un job pe litoral. Joburile de sezon sunt la mare căutare și de către tineri din alte zone ale țării, care se mută an de an, timp de 3 luni, la Constanța. ”Tinerii din județul nostru sunt mai avantajați față de tinerii din alte județe, în sensul că în Constanța, în perioada sezonului estival, avem oferite locuri de muncă generoase față de alte zone. Am informații că foarte mulți tineri din alte județe și-au trimis deja CV-urile către agenții economici de pe litoral pentru a se angaja”, a precizat directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Constanța, Emilia Murineanu. Și angajatorii au venit în număr mare. 22 de firme s-au prezentat la Bursă și au pus la bătaie 634 de joburi. Mulți dintre candidați au plecat dezamăgiți, dar au fost și alții care au plecat cu speranța unui loc de muncă bine plătit. Georgiana este studentă în anul I la Facultatea de Drept. Tânăra speră să economisească suficienți bani cât să își plătească taxa la facultate. ”Caut să mă angajez pe perioada verii, fie ca recepționistă, fie ca ospătar sau barman. Sincer, am nevoie să îmi plătesc taxa la facultate și se câștigă destul de bine, așa că de ce nu?”, a mărturisit Georgiana. La Bursa de vineri, 21 de persoane s-au angajat pe loc, cele mai multe ca ajutor de bucătar, ospătar, barman sau curier, iar alte 110 au fost selectate în vederea încadrării.