Tinerii din Constanța cer ca ministrul Transporturilor să răspundă penal

În ultima perioadă, tinerii din Constanța s-au remarcat printr-o atitudine extrem de conştientă privind statutul elevilor, drepturile şi obligaţiile acestora şi multe iniţiative. Prin cea mai recentă astfel de iniţiativă, Federația Tinerilor din Constanța cere revocarea ministrului Transporturilor, Petru Sorin Bușe, pentru incapacitatea acestuia de a rezolva problema aplicării legii pentru reducerile la elevi și studenți. „Guvernul României, prin H.G. nr. 309/1996, calculează în mod nelegal reducerea la transportul feroviar pentru elevi și studenți. Astfel, potrivit hotărârii, elevii și studenții ar beneficia de reducerea de 50% prevăzută de legea educației (art. 84 alin. (1) și art. 205 alin. (2)) doar pentru trenurile Regio, deși conform legii, elevii trebuie să aibă reducere de 50% și pentru trenurile Interregio și Intercity”, se arată într-un comunicat al Federaţiei. Mai mult, tinerii cer premierului Dacian Cioloș trimiterea Corpului de Control la Ministerul Transporturilor pentru a constata faptele prevăzute de legea penală și pentru sesizarea organelor judiciare. „Acum o săptămână am depus o plângere prealabilă la Guvernul României și am solicitat Curții de Apel București suspendarea acestui mod greșit de calcul care are ca scop vătămarea elevilor și studenților. Este un caz incredibil în care statul fură de la elevi și studenți. Vom acționa pe calea legală și, așa cum am dovedit și până acum, vom câștiga și vom obliga Guvernul să despăgubească elevii și studenții. Sigur, asta nu va înlătura răspunderea penală a multor miniștri ai Transporturilor” a declarat, entuziast, Alexandru Bajdechi, președintele Federației Tinerilor din Constanța. Demersul său este susţinut de Cristian-George Farauanu, președintele Asociației Studenților din Constanța, care a declarat şi el că „unui student din România îi este limitat dreptul de a beneficia de reducere cu 50% la transportul feroviar printr-un artificiu administrativ cu niște cupoane ilegale care generează şi multă birocrație în mediul universitar. De asemenea, această procedură îngreunează achiziția de bilete și reducerile ar trebui să fie acordate în baza carnetului de student vizat la toate categoriile de tren, așa cum scrie în legea educației”.