Tinerii, învăţaţi să-şi dezvolte propria afacere

PROIECT Asociaţia Comunelor din România (ACoR) a finalizat ieri, la Constanţa, un proiect care a vizat dezvoltarea spiritului antreprenorial în mediul rural. Proiectul a fost finanţat din fonduri europene şi s-a desfăşurat timp de 30 de luni, perioadă în care aproximativ 7.000 de persoane din 31 de judeţe ale ţării au beneficiat de informare antreprenorială în vederea începerii propriei afaceri. „Proiectul s-a adresat în special tinerilor. În judeţul Constanţa, au aplicat la proiect şapte comune, printre care ne-am numărat şi noi, Cumpăna, unde vor fi instruiţi 52 de tineri, care au fost formaţi şi certificaţi în dezvoltarea competenţelor antreprenoriale“, a declarat prim-vicepreşedintele ACoR, Mariana Gâju. Ea a adăugat că tinerii trebuie să înţeleagă faptul că nu doar agricultura trebuie să fie domeniul de bază. „Tinerii, şi nu numai, pot să-şi câştige existenţa dezvoltând diverse afaceri. Numai voinţă să aibă”, a spus Gâju.

ANTREPRENORIAT La rândul său, managerul proiectului (care este cel mai mare derulat de AcoR), Marius Gubernat, a spus că acesta a plecat de la ideea că în mediul rural trebuie să existe şi altceva decât agricultura de subzistenţă. „Acest proiect de informare antreprenorială a avut la bază un studiu privind nevoile din mediul rural. Am mers din poartă în poartă şi am întrebat oamenii ce nevoi au. Au fost chestionate persoane din 800 de gospodării. Şi uite aşa am descoperit că principalele probleme în demararea unei mici afaceri de familie sunt lipsa informaţiei şi lipsa unei pieţe de desfacere”, a spus managerul proiectului, care a adăugat în 31 de locaţii, printre care şi Cumpăna, au fost deschise birouri locale de informare în care tinerii au învăţat cum să-şi înceapă o afacere. Gubernat a adăugat că centrele vor fi menţinute şi după închiderea proiectului, astfel încât toţi cei care doresc să-şi dezvolte propria afacere să aibă un loc de unde să primească informaţiile necesare.