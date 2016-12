Tinerii slăbesc mai greu decât părinții lor

Alegerile alimentare și activitatea fizică nu sunt singurii factori implicați în procesul de pierdere a greutății. Un nou studiu evidențiază efectele negative ale diferitelor moduri de viață, care s-au schimbat drastic în ultimii 40 de ani, scrie metronews.fr. Potrivit studiului realizat de o echipă de cercetători canadieni, momentul nașterii ar influența capacitatea de a slăbi mai mult sau mai puțin. Astfel, cei născuți după cel de-al Doilea Război Mondial, așa-zișii baby-boomers, și tinerii generației Y, cu vârste cuprinse între 15 și 35 de ani, nu se comportă la fel în privința regimurilor alimentare. Primii ar avea tendința să ia mai puțin în greutate decât copiii lor. În cadrul studiului, cercetătorii au analizat datele privitoare la obiceiurile alimentare a 36.400 de adulți americani, între 1971 și 2008. Au fost strânse și informații despre activitatea fizică a 14.419 adulți, între 1988 și 2006.

Toate studiile arată că un regim alimentar echilibrat și mișcarea duc la pierderea kilogramelor în plus, însă cel menționat a demonstrat că acest lucru nu este la fel de eficient pe termen lung, mecanismul de pierdere în greutate fiind mult mai complex, potrivit cercetătorilor. Astfel, evoluțiile înregistrate în modul de viață, în ultimii ani, ar pune obstacole în calea metabolismului. Medicamente, pesticide, mese neregulate, stres, lipsă de somn, toți acești factori ar împiedica noile generații să slăbească la fel ca vârstnicii, care ar fi mai puțin expuși la aceste elemente. Chiar dacă cercetarea arată că în prezent este mai greu să slăbești, nimeni nu spune că este imposibil. Alimentația trebuie însă bine controlată, nefiind suficientă atenția acordată caloriilor. Este recomandabil să se mănânce la ore fixe și să se evite alimentele gata preparate. O mâncare gătită în casă are evidente calități nutriționale și permite limitarea cantităților de grăsimi, zahăr și sare consumate. În plus, mișcarea ajută mult la reglarea poftei de mâncare, a somnului și la controlarea stresului.

Citește și:

Legume și fructe pentru păstrarea siluetei

Scorțișoară pentru siluetă

Luminița Anghel a slăbit 30 kg

Sănătate din... natură

Strategie bună pentru slăbit