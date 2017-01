Tinerii talentaţi nu îşi pot urma visele din cauza lipsei de fonduri

Coralia este o adolescentă care iese din tiparele vremii sale. La numai 19 ani, ea a strîns în palmaresul personal mai multe diplome de la competiţii importante şi instituţii de prestigiu. Coralia Alecu este elevă în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrîn” din Constanţa şi a participat la mai multe concursuri şi olimpiade de limba engleză. „În clasa a noua am participat pentru prima dată la Concursul de Discurs Public în limba engleză, organizat de Uniunea Vorbitorilor de Limba Engleză - Filiala Constanţa (ESU). Am ajuns pînă în faza regională şi am cîştigat premiul de popularitate. În clasa a zecea am ajuns pînă în semifinală şi am cîştigat acelaşi premiu, iar anul trecut am ajuns în finală şi am luat locul patru”, a declarat Coralia. Competiţia este printre cele mai prestigioase la nivel internaţional şi are mai multe etape: judeţeană, regională, semifinala naţională şi, în sfîrşit, finala la nivel naţional. Ocupanţii primelor două locuri au şansa de a participa la etapa internaţională a concursului, care are loc în capitala Marii Britanii, Londra, în perioada 6 - 11 mai. Anul acesta, tînăra de 19 ani a reuşit să obţină locul doi şi a cîştigat astfel dreptul de a concura cu participanţii din celelalte ţări. Din păcate, numai ocupantul primului loc la faza naţională beneficiază de sprijinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT), care îi plăteşte toate cheltuielile, inclusiv deplasarea. „Pentru locul doi sînt anumite facilităţi, dar trebuie să plătesc suma de 650 de euro, bani destinaţi transportului. Momentan eu nu dispun de această sumă, motiv pentru care participarea mea la competiţia internaţională este periclitată”, a afirmat Coralia. Conceptul de „şanse egale” pe care Ministerul Educaţiei îl promovează demonstrează astfel, încă o dată, că teoria este teorie, iar practica face ca tinerii noştri valoroşi care depind de această instituţie prăfuită, să nu-şi poată urma visele. Contactat telefonic pentru o explicaţie în privinţa acestei discriminări, consilierul personal al ministrului Educaţiei, Mihaela Suciu, nu a fost de găsit. Şansa pe care talentata adolescentă o poate pierde este imensă. Premiul pentru primul loc este înmînat de un membru al Casei Regale din Marea Britanie, la Palatul Buckingham. În plus, dacă doreşte să urmeze cursurile unei facultăţi din Marea Britanie, cîştigarea concursului este o recomandare importantă. „Este foarte greu să intri la o facultate din Anglia, însă concursul este un prim pas în această direcţie. Mai mult, la întoarcerea în România, poţi să intri la orice facultate care are în programă limba engleză, fără să mai dai examen. Cred că, realmente, aş avea o şansă”, a adăugat Coralia. Ea speră în continuare ca sorţii să-i fie favorabili şi să poată ajunge acolo unde doreşte şi, de ce nu, unde merită. De menţionat este faptul că tînăra a obţinut trei certificate de la prestigioasa Universitate Cambridge, ultimul dintre ele atestînd că este specialistă în limba engleză.