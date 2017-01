Tinerii văd filmele noi în primele două săptămîni de la premieră

Majoritatea tinerilor văd filmele noi în primele două săptămîni de la premieră şi, deşi Internetul este popular printre adolescenţii cu vîrste între 13 şi 17 ani, cei mai mulţi află despre cele mai recente pelicule din spoturi TV sau trailere.

Studiul Teen Topix, realizat de compania de cercetare OTX şi de site-ul dedicat tinerilor eCrush, pe un eşantion de 750 de tineri din toată lumea, mai arată că adolescenţii din aceeaşi categorie de vîrstă văd filmele pe care le-au pierdut în cinematografe pe DVD-uri pe care le cumpără sau le închiriază. Dintre aceştia, doar 1-5% aleg să descarce pelicule de pe Internet, în funcţie de titluri. “Acest tip de informaţie dă o altă dimensiune cercetărilor studiourilor de film despre tinerii din ziua de azi”, a spus preşedintele pe probleme de media şi entertainment al OTX, Bruce Friend. “În timp ce studiourile încep să se gîndească la filmele lor ca brand-uri şi francize, informaţiile despre audienţe sînt esenţiale pentru definirea publicului, stabilirea programelor de lansare şi pentru a alege filmele care vor fi următoarele mari francize”. Potrivit studiului, 27% dintre tineri se duc la film în weekend-ul premierei, iar 44% în primele două săptămîni. Aproximativ 61% află de cele mai recente pelicule din spoturile TV, în timp ce 46% din trailerele ce rulează la cinematograf. Alţi 15% descoperă filmele recente de pe site-urile web de divertisment, 13% de pe site-urile de sharing de fişiere video şi 8% de pe site-urile prin care se pot cumpăra bilete la cinematografe. Mulţi tineri (70%) au spus că sînt influenţaţi să mergă la cinematograf de prietenii care le vorbesc despre filme.

Tinerii care au participat la studiu l-au ales pe Zac Efron drept cel mai sexy actor de film al acestei veri, urmat de Johnny Depp, Orlando Bloom, Shia LaBeouf şi Daniel Radcliffe. Cea mai sexy actriţă a fost aleasă Jessica Alba, iar pe poziţiile următoare au fost votate Jessica Biel, Keira Knightley, Megan Fox şi Emma Watson. Printre filmele aşteptate de tineri în perioada toamnă/iarnă 2007 se numără “Saw IV”, “National Treasure: Book of Secrets”, “Mama\'s Boy”, “Fred Claus”, “I Am Legend”, “Alvin and the Chipmunks” şi “Enchanted”. Primele cinci filme la care adolescenţii ar vrea să vadă o continuare sînt “Piraţii din Caraibe”, “Harry Potter”, “Transformers”, “Omul-Păianjen” şi “Shrek”.