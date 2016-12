Tinerii visează la joburi bine plătite sau la străinătate

Tinerii visează frumos înainte de a se angaja. Înainte să se lovească de realitatea crudă din piaţa muncii, studenţii şi absolvenţii au o listă bogată de dorinţe. Târgul de joburi organizat la Politehnica Bucureşti a invitat studenţii şi absolvenţii cu generosul slogan „Vino să-ţi negociezi viitorul!”, vizitatorii nefiind nici ei zgârciţi cu visele. Idealul pentru cei mai mulţi dintre ei îl reprezintă slujbele bine plătite în ţară sau străinătate. Tinerii nu s-au înghesuit de dimineaţă, fiind, probabil, la ore, dar au profitat de pauze sau de sfârşitul cursurilor pentru a ajunge la târg. Cele mai bine plătite posturi sunt în IT şi telecomunicaţii, ceea ce i-a atras pe mulţi studenţi. „Mi-ar plăcea să lucrez în domeniul IT, deşi sunt la Energetică. Oricum, nu mă văd lucrând într-o centrală. Aşadar, nu voi fi cel care umblă la motoare, pentru că nu mi-ar plăcea. Şi nici să-l coordonez pe cel care lucrează la motor. Aş vrea să fie ceva mai office”, spune Mădălina, studentă în anul I. Alţii, din contră, îşi doresc să lucreze în producţie şi se văd fără locurile la care aspirau. „Când am intrat la facultate, mă gândeam că voi lucra la Oltchim, în Slatina (oraşul natal - n.r.) sau în Bucureşti. Dar fabricile s-au închis”, spune Elena, studentă în anul IV la chimie aplicată şi ştiinţa materialelor. Mihai Octavian, student la inginerie medicală, ar vrea să lucreze în cercetare sau dezvoltare de aparatură. Oferta de la Politehnică nu este, însă, tentantă pentru el, aşa că va aştepta târgul Romedica. „Aici, la târg, nu au nimic pentru noi, bobocii, ci doar pentru cei mari”, a spus acesta.

ALTE PERSPECTIVE Atraşi de slujbele din afară, mulţi tineri „politehnişti” s-au arătat interesaţi de standul cu oferte Work&Travel în SUA şi alte joburi sezoniere. Ar vrea să lucreze în vacanţa de vară în Grecia, în domeniul hotelier, ceea ce le-ar aduce peste 400 de euro pe lună plus cazare şi masă. Pentru SUA, costă ceva mai mult biletul de avion, dar investiţia poate fi rapid acoperită cu veniturile de peste Ocean. Laura Bonciu, în anul IV la chimie aplicată şi ştiinţa materialelor, a fost plecată în SUA la sfârşitul anului I şi ar mai merge acolo, să lucreze în domeniu de această dată. „Am avut două joburi şi timp de distracţie, am mers şi la plajă. Mi-au rămas bani, m-am distrat. Acum, în anul IV, aş vrea să plec din nou. Aş vrea să lucrez în domeniul chimiei în SUA, dar până una-alta mai am câteva restanţe. Aici, posibilităţile de angajare sunt minime pentru cei fără experienţă. Aici, după opt ore, eşti rupt de oboseală. Acolo, după două joburi, plin de viaţă. Compensaţia financiară este mult mai mare”, a spus Baciu.