De cînd s-a paradit aripa dreaptă a politichiei, rămasă fără far şi semnalizare, prezidentul pune mare preţ pe rolul reparator al tinichigiului. În mod eronat, opinia publică a receptat aiurea-n tramvai mesajul preşedintelui. Recent, domnia sa a anunţat, cu glasul gîtuit de emoţie, că tinichigiul e pe cale de dispariţie! Nu şi tinichigiul din politică. Acesta continuă să prospere şi să se afirme plenar. Pentru el, în contextul crizei care ne înconjoară, cafturile dintre aripile politichiei sînt benefice şi fără de cusur. Bine că are ce repara! Adevărul este că, în politică, cel puţin, tinichigiul e util. El prestează o gamă largă de servicii şi meserii. După ce se lovesc în aripă, politicienii se prezintă la tinichigiu. Ăsta, domnule, se pricepe la orice tinichea şifonată! Vin la el politicieni cu tinicheaua legată de coadă din toate partidele, indiferent de orientare sau culoare… Le face RK1, RK2 şi RK3, reparaţie capitală. Nu ştiu dacă tinichigiul este chiar atît de valoros în viaţa de toate zilele. În politică, în schimb, după cum am mai comentat, joacă un rol foarte important. Inspiraţi din experienţa lui de viaţă, diverşi politicieni îl urmează pas cu pas. Cum să spun, prin părţile sale esenţiale, chiar îl copiază! Din acest motiv, în ultima vreme, a crescut numărul politicienilor de tinichea. Recent, la ultima şedinţă a Guvernului, în prezenţa preşedintelui ţării, miniştrii noştri au făcut dovada “muclesului” de tinichea. Prezidentul le-a dat-o în freză cu păpădia. Dumnealor, din poziţia smirnă, cu trimitere la o cunoscută băutură spirtoasă, au aplicat tactica mortului din lanul de porumb! Prezidentul le-a frecat ridichea şi ei au luat poziţia mutului! În general, în jurul prezidentului s-au dezvoltat lanţuri de politicieni de tinichea. La şedinţele de Guvern, de pildă, poate să le pună domnilor miniştri şi cîte un tac pe picioare! Nu mîrîie unul! Răbdarea slugarnică a unor politicieni se măsoară în caracterul lor de tinichea. De cînd cu cafturile politice autohtone, tinichigiul a urmat noi şcoli de meserii. S-a adaptat din mers în ce priveşte datul la gioale, ca să flosesc un singur exemplu pe care îl am la îndemînă. Tinichigiul lipeşte mutrele celor care au căpătat periodoc cîte un cap în gură. Dacă îmi amintesc eu bine, cînd era primar general, şi domnul preşedinte împărţea capete în gură! În definitiv, este o formulă de largă exprimare şi respiraţie democratică. Tinichigiul este preferatul politic al preşedintelui. Cînd îl supără careva, trimite tinichigiul la înaintare. Evident, cu o misiune cît se poate de clară. E musai să-i radă direcţia. Habar nu aveţi cît de talentat este tinichigiul politic în astfel de acţiuni. Ca nimeni altul, tinichigiul politic ştie să-ţi ia vopseaua direct de pe aripă. La început, preventiv, te zgîrie puţin. E un fel de avertisment. Cine nu îl ia în seamă, atenţie, de la primul avertisment, rămîne fără vopsea. Destinul traseistului politic este strîns legat de existenţa tinichigiului. Datorită lui, îşi schimbă des culoarea. În schimb, năravul, ca de fiecare dată, ba! Tinichigiul a fost inclus în nomenclatorul scenariştilor de succes din politică.