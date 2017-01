TINIMTEX, sub semnul modei

Tirgul Naţional de Îmbrăcăminte şi Încălţăminte - TINIMTEX are tendinţa de a se transforma într-un eveniment elitist de modă, după cum declară organizatorii. Ajuns la a 44-a ediţie, TINIMTEX are mare priză la publicul şi comercianţii constănţeni, dovadă stînd numărul foarte mare de vizitatori al ediţiilor anterioare, ajuns la ordinul zecilor de mii pe ediţie. Prognozele sînt optimiste şi pentru actuala ediţie, deschisă de ieri şi pînă pe 18 mai, în 13 locaţii din Mamaia. Organizatorii aşteaptă „cel puţin 10.000 de vizitatori, dacă ne raportăm numai la numărul ediţiei 43, cînd au fost consemnaţi oficial 18.000. Să nu uităm că expun 450 de firme, ceea ce însemnă un volum foarte mare de marfă, o gamă extrem de variată de aricole de îmbrăcăminte-încălţăminte oferite spre vînzare sau contractare”, a subliniat purtătorul de cuvînt al Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Lucia Calenici. Firmele expozante au ţinut cont şi de tendinţele în modă, aducînd la tîrg cele mai noi creaţii pentru sezonul vară 2008, dar şi trendul pentru sezoanele toamnă - iarnă 2008 – 2009 şi primăvară 2009. Preşedintele Asociaţiei de Modă şi Design din România, Liliana Ţuroiu Udrea, a luat pulsul verii 2008 şi a anunţat că, „în acest an, vestimenţaţia sezonului estival este plină de culoare la propriu”: “Se poartă galben, violet, ciclam, albastru, turcoaz, foarte mult alb sau combinaţii de alb cu negru. Să nu uităm de imprimeurile cu flori sau dungi, rochiile cu volum, fustele gogoşar sau cu volum”. Cochetăria feminină se poate întregi cu pantofii/sandalele cu platformă şi toc înalt, dar la fel de la modă se menţin şi balerinii, iar accesoriul de bază rămîne geanta, foarte şi mare şi foarte viu colorată (galben, roşu, violet). Se poartă pantalonii conici, atît la femei cît şi la bărbaţi, linia elegantă ( inclusiv la sacouri), nu linia sport (care e acceptată cu precădere la tineret). Sînt la mare căutare ţesăturile cu aspect satinat, lucios, care dau tonul eleganţei atît la ţinutele de damă, cît şi la cele bărbăteşti. Noutatea în vestimentaţia verii 2008 este sacoul cu mînecă trei sferturi sau mînecă scurtă, care rămîne valabil şi pentru toamna 2008, sacoul fiind confecţionat din două-trei tipuri de materiale. Moda bărbătească merge în acest an pe culori de gri foarte deschis, argintiu, bej, alb, materiale uşoare (in, bumbac) şi fine (taftaua), sacouri mai lungi decît în sezoanele trecute, cu un singur rînd de nasturi şi uşor cambrate. Linia pantalonului rămîne aproape de picior. Moda prichindeilor se menţine pe culori vii, luminoase, piese de vestimentaţie cu foarte multe accesorii, pasmanterii. Este exploatată la maxim zona de costum/compleu din două trei-piese. Pentru achiziţia de ţinute unicat, business, all-day vizitaţi TINIMTEX şi pregătiţi sume serioase (minimum 500 lei), pentru că tentaţia de a cumpăra este mare. Reamintim locaţiile tîrgului: confecţii textile pentru adulţi - Parc, Perla, Aurora, Meridian, Sirena, cort Romexpo, ţesături, galanterie, pasmanterie, lenjerie de pat, accesorii pentru confecţii, mijloace de etalare - Dacia, confecţii din piele şi blană - Select, tricotaje pentru adulţi, confecţii pentru copii, lenjerie – Cleopatra, cort Romexpo II, încălţăminte, marochinărie, accesorii pentru încălţăminte - Doina, Ovidiu, Victoria. Programul de vizitare pentru specialişti (agenţi economici) este fixat în zilele de 14-16 mai, între orele 10.00-14.00, iar pentru publicul larg, în zilele de 14-16 mai, între orele 14.00-19.00, în ziua de 17, mai orele 10.00-19.00, iar în ultima zi de tîrg, pe 18 mai, orele 10.00-16.30.