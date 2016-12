„Ţinta de inflaţie, ratată pentru al cincilea an consecutiv”

Inflaţia anuală a coborât la 6,8% în ianuarie, de la 7,96% în decembrie 2010, şi va continua să scadă până la 4,3%, la finele anului în curs, depăşind totuşi ţinta Băncii Naţionale a României (BNR), pentru al cincilea an consecutiv, estimează Asociaţia Analiştilor Financiar-Bancari din România (AAFBR). Astfel, niciun membru al AAFBR nu plasează inflaţia din 2011 în intervalul anunţat de banca centrală, de 2 - 4%, ci apreciază o rată cuprinsă între 3,1 şi 4,5%. Şi analiştii şi BNR sunt însă de părere că inflaţia a coborât sub pragul de 7%, în ianuarie. Pentru 2012, banca centrală a fixat ţinta de inflaţie în acelaşi interval ca în 2011, de 3%, plus/minus un punct procentual. Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), rata inflaţiei a fost de 7,96%, la finele lui 2010, dublu faţă de 2009, pe fondul creşterii preţurilor cu 0,5%, în decembrie. Cel mai mare impact asupra inflaţiei l-au avut majorarea TVA, de la 19 la 24%, şi scumpirile la anumite alimente, combustibili, tutun şi servicii. BNR a ratat ţinta de inflaţie pentru al patrulea an la rând. Inflaţia este unul dintre criteriile fixate în cadrul acordului de finanţare cu Fondul Monetar Internaţional (FMI).