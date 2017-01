„Ţinta noastră este publicul din România!”

Componenţii trupei Direcţia 5 le oferă fanilor, drept mulţumire, un videoclip special, pentru cei 20 de ani în care le-au fost alături şi i-au susţinut necondiţionat, pregătind, totodată, şi un super-concert. Regizat de către Petre Năstase, „Îţi mulţumesc” este un videoclip plin de sensibilitate, emoţie şi energie pozitivă. Videoclipul Direcţiei 5 se lansează cu 10 zile înainte de spectacolul de la Sala Palatului, programat pentru 29 octombrie, concert ce poartă acelaşi nume, „Îţi mulţumesc” şi este dedicat tuturor fanilor, în semn de mulţumire pentru susţinerea oferită trupei în cele două decenii de activitate.

Prezenţi, săptămâna trecută, la Constanţa, pentru un recital în clubul Phoenix, membrii formaţiei Direcţia 5 au început şi au încheiat spectacolul cu aceeaşi piesă, „Îţi mulţumesc”, intens promovată, care a anunţat, astfel, şi videoclipul aferent. Solistul vocal al Direcţiei 5, Cristi Enache, a acordat, în exclusivitate pentru cotidianul „Telegraf”, un scurt interviu după concertul de vinerea trecută, în care a vorbit despre noul videoclip, dar şi despre un viitor album.

Reporter (Rep.): Cum vă simţiţi la Constanţa?

Cristi Enache (C.E.): Concertul a fost foarte... tare, foarte frumos! Publicul a fost de partea noastră, ca la fiecare întâlnire, am cântat piese foarte cunoscute, dar şi piese noi şi ne pregătim de lansarea noului nostru single, „Îţi mulţumesc”, care va apărea, în câteva zile, la radio şi TV. E un videoclip foarte frumos şi foarte pozitiv.

Rep.: La ce să ne aşteptăm pentru 2012, de la Direcţia 5 ?

C.E.: La un nou disc, bineînţeles... Lucrăm de jumătate de an la discul acesta şi reprezintă încă o cotitură în cariera noastră. O să fie diferit, pe alocuri, dar am păstrat linia Direcţia 5. La fiecare disc am adus câte ceva nou.

Rep.: Sărbătorile vor fi liniştite sau pline de activitate ?

C.E.: Cred că vor fi foarte pline, din fericire pentru noi, dar acesta este programul nostru de foarte mulţi ani, ne-am obişnuit deja cu el.

Rep.: Veţi susţine concerte şi în afara ţării, până la sfârşitul anului?

C.E.: Nu ne-am propus acest lucru, pentru moment. Am mai fost, anul acesta, la Roma, la Londra, dar... ţinta noastră este publicul din România, aici ne simţim bine şi e perfect.