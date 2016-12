Ţinută în lanţuri ca să se mărite!

GĂSITĂ PE STRADĂ. O copilă în vârstă 12 ani, dintr-o familie de romi turci, a fost supusă unui tratament greu de imaginat chiar de către cea care i-a dat viaţă. Ea a fost legată ca un câine, bătută şi vândută pentru a deveni mireasă. Cazul şocant a fost descoperit, ieri, la primele ore ale dimineţii, după ce un bărbat din Valu lui Traian a sunat la 112 şi le-a spus poliţiştilor că a văzut pe o stradă o fetiţă pe jumătate dezbrăcată care avea legat un lanţ de picior. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că în momentul în care echipa a ajuns pe strada Ceairului au găsit o fată care mergea pe marginea drumului şi care avea un lanţ în jurul gleznei piciorului drept, asigurat cu un lacăt. Surpriza poliţiştilor nu s-a oprit aici. Fata le-a povestit oamenilor legii că cea care a legat-o este chiar mama ei şi că a fost vândută unei rude, pentru a se căsători cu un băiat în vârstă de 10 ani. În urma cercetărilor efectuate, anchetatorii au descoperit că fetiţa, Constanţa S., de 12 ani, a fost vândută de mama ei, Atige Selim, de 38 de ani, din Băneasa, care locuieşte fără forme legale în Constanţa, unei familii din Valu lui Traian, din care face parte şi Rubie Cerchez, de 27 de ani, sora vitregă a mamei fetei. Mai mult, poliţiştii au aflat că viitorul mire este chiar fiul de 10 ani al lui Rubie Cerchez.

LEGATĂ DE PAT. Investigaţiile poliţiştilor au arătat că fata a fost adusă la Valu lui Traian miercuri seară şi că a fost legată cu lanţul de la câine de piciorul patului, postură în care aceasta a fost nevoită să doarmă toată noaptea. În timp ce fata susţine că a fost vândută, mama ei infirmă spusele acesteia şi declară că a fost doar o minciună pe care i-a spus-o fiicei ei. „Am adus-o aici ca să se liniştească, să nu mai umble după golani. Am legat-o că ea fuge de colo-colo, are golani. De dimineaţă i-am zis că mă duc la Constanţa pentru 3 – 4 ore ca să muncesc şi apoi o să revin. Ea a stat şi m-a păzit, iar când am plecat, s-a dezlegat şi a fugit. Nu e adevărat că am vândut-o, a fost o glumă făcută cu sora mea vitregă, care a spus mai demult că o să ne căsătorim copiii. Şi nici nu am bătut-o, i-am dat aşa uşor o palmă, că mi-a zis du-te dracu. Dar a fost doar o palmă“, a declarat mama fetei, Atige Selim. Spusele femeii sunt întărite şi de povestea surorii vitrege. „Nu are cum să o vândă. Aşa spune ea că s-a măritat, dar e o minciună. Tot ce se vorbeşte aici la poliţie e o minciună. Iar poliţia se ia după un copil care vorbeşte prostii. Chestia cu vânzarea era înainte, dar s-a dat un decret şi de atunci la noi nu se mai însoară de la 12 ani. Eu eram la unchiul la Medgidia şi am aflat ce s-a întâmplat când am venit astăzi acasă“, a susţinut Rubie Cerchez.

COPIL ABUZAT. Cercetările efectuate de reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa au arătat că fetiţa a fost abuzată în repetate rânduri. „Este o poveste care durează de mai mult timp. A fost neglijată de mama ei, iar pe corp medicii legişti au găsit răni mai vechi. Fata va fi dusă şi la un centru de sănătate mintală, pentru evaluare psihiatrică. Prima măsură care se va institui va fi plasarea în regim de urgenţă a minorei într-un centru a cărui adresă va rămâne secretă. Consilierea ei va fi dificilă pentru că nu cunoaşte bine limba română. Am înţeles că fata provine dintr-o familie dezorganizată, tatăl fiind în închisoare pentru furtul unui cal“, a declarat Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanţa. Mai mult decât atât, poliţiştii au descoperit că fetiţa nu are certificat de naştere, nefiind înregistrată în niciun act oficial.

PROPUNERE DE ARESTARE. Cazul a fost preluat de procurorii constănţeni care au dispus începerea urmăririi penale faţă de Selim Atige şi Cerchez Rubie sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de loviri şi alte violenţe, lipsire de libertate în mod ilegal şi rele tratamente aplicate minorului. Cele două surori vitrege vor fi prezentate magistraţilor Judecătoriei Constanţa cu propunere de arestare preventivă. Această practică de cumpărare a miresei este o tradiţie în rândul romilor „laieţi“ care obişnuiesc să îşi arvunească fetele de la vârstele de 9 - 13 ani. Fetele nu aleg mirele, acesta fiind ales de către părinţi.