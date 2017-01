Ţinute şi coafuri la superlativ, pentru „devoratorii de modă“

„Seara devoratorilor de modă“, eveniment organizat de „Diva Models”, în parteneriat cu TVR 2 şi City Park Mall Constanţa, a adus în faţa publicului de la malul mării colecţiile a numeroase case de modă din întreaga ţară. Cea de-a XIII-a ediţie a festivalului „Seara devoratorilor de modă” a avut loc joi seară, în incinta City Park Mall, reunind creaţii vestimentare aparţinînd firmelor participante la Tîrgul Naţional de Îmbrăcăminte-Încălţăminte Tinimtex.

„Seara devoratorilor de modă” a debutat în jurul orei 19.00, în faţa unei asistenţe numeroase. Cei prezenţi au putut admira cîteva colecţii vestimentare de excepţie, pentru sezonul primăvară-vară 2009. Una dintre cele mai aplaudate colecţii, care a inclus rochii confecţionate din materiale suprapuse, înflorate, a fost cea a designerului Mona Antonescu din Constanţa. Ţinutele de ocazie, adresate femeii moderne şi elegante, cu tăieturi îndrăzneţe, în nuanţe închise, dar cu modele florale, au stîrnit ropote de aplauze. Au putut fi admirate, de asemenea, rochiile „animal-print”, model care a rămas, şi în acest sezon, la modă. Din colecţiile prezentate la „Seara devoratorilor de modă” nu au lipsit nici colecţiile de lenjerie intimă şi costume de baie, prezentate de firma „Triumph”. Şi în vara acestui an, doamnele şi domnişoarele vor putea purta la plajă costume de baie din două piese, în culori pastelate, dar şi în culori electrice, mai îndrăzneţe. Publicul numeros aflat, joi seară, la City Park Mall Constanţa, a putut admira chiar şi ochelari de soare, prezentaţi de firma „Opticris”. O altă colecţie primită cu interes a fost cea a casei de modă Davi’s, din Galaţi, care a prezentat costume foarte elegante pentru doamne, compuse din sacou şi fustă sau sacou şi pantaloni, în nonculorile alb-negru. „Devoratorii” de modă au putut admira, pe lîngă cele 25 de colecţii prezentate, şi coafuri extrem de interesante, realizate de cunoscutul stilist Valentino. „Pentru a realiza coafurile din această seară ne-am apucat de treabă în jurul orei 13.00, a durat destul de mult, dar m-am bucurat că am avut alături de mine o echipă cu care am lucrat. Am încercat să aduc în atenţie parfumul anilor 30, prin coafurile pe care le-am realizat, chiar şi designul scenei a fost creat de mine”, a declarat stilistul Valentino.

„Parfumul” anilor 30 nu a fost singura surpriză pe care a avut-o publicul la „Seara devoratorilor de modă“, cei prezenţi putînd urmări prezentările colecţiilor pe muzică live, interpretată de Mihaela Mihailovici, alături de Alexandru Moraru, care a acompaniat-o la orgă. „Cea de-a XIII-a ediţie a Serii devoratorilor de modă a fost o reuşită. Pentru ediţia viitoare a evenimentului, care este posibil să se desfăşoare pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, Diva Models va pregăti o surpriză de proporţii publicului”, a precizat Cristina Costan, directorul „Diva Models”.