Tipsarevic a câştigat primul meci disputat după 17 luni de pauză

Tenismanul sârb Janko Tipsarevic, fost ocupant al locului 8 ATP, a revenit cu o victorie în competiţii după o absenţă de pe teren de 17 luni, cauzată de o accidentare la piciorul stâng, care a fost aproape să-i pună capăt carierei. Sportivul în vârstă de 30 de ani a salvat două mingi de meci în victoria dramatică pe care a obţinut-o, cu scorul de 6-4, 3-6, 7-6 (9/7), în faţa brazilianului Guilherme Clezar, locul 186 ATP, jucător venit din calificări, în primul tur al turneului de la Houston, dotat cu premii în valoare totală de 488.225 de dolari. Sportivul sârb nu a acuzat probleme fizice pe parcursul celor două ore şi 38 de minute pe care le-a petrecut pe teren în acest meci.

„În mintea mea, nu am simţit că am fost departe de teren atât de mult timp. Am simţit că a fost un meci pe care trebuie să-l câştig. Am fost pregătit fizic. Nu am avut încredere, dar probabil că am demonstrat altceva salvând două mingi de meci cu lovituri câştigătoare de dreapta. Aş fi fost trist dacă nu aş fi câştigat. Simt dureri peste tot, dar piciorul este bine”, a declarat Tipsarevic.

Anterior, sârbul a disputat ultimul meci în octombrie 2013, la Valencia. De atunci, a suferit mai multe intervenţii chirurgicale la picior. Tipsarevic, fără clasament în acest moment, a primit un wild-card pentru a evolua la Houston. În turul al doilea, el îl va întâlni pe columbianul Santiago Giraldo, locul 32 ATP şi cap de serie nr. 5.

Tenismanul în vârstă de 30 de ani a câştigat patru turnee în carieră: Chennai (în 2013), Stuttgart (în 2012), Moscova şi Kuala Lumpur (ambele în 2011).