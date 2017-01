Tipuri de beneficiari ai proiectului caselor modulare

În numărul de ieri al cotidianului Telegraf vă prezentam câteva din criteriile pentru înscrierea în programul de construire de unităţi locative modulare în Campusul social „Henri Coandă”, proiect lansat de primarul Radu Mazăre la începutul acestei săptămâni. Astăzi vă vom prezenta câteva detalii tehnice despre locaţia şi modul cum va fi structurat noul cartier social şi despre criteriile stabilite în cadrul acestui program, ce vor fi supuse aprobării Consiliului Local Constanţa în cadrul şedinţei de la sfârşitul acestei luni. Fiind un proiect unic la nivel naţional, programul este încă în faza de perfectare. „Bineînţeles că pe parcurs vor mai fi făcute modificări, pentru că sunt foarte multe cazuri sociale şi foarte multe situaţii pe care abia acum le descoperim. De exemplu, după lansarea proiectului am decis să facem câteva modificări, în sensul că de acest program pot beneficia şi cei nevoiaşi care au stat în Constanţa şi care, din diverse motive, nu mai au buletin şi nu au unde să stea. Sau există cazuri sociale de oameni nevoiaşi care lucrează în Constanţa, dar care stau în localităţile învecinate pentru că nu îşi permit să stea în oraş. Şi aceştia sunt o categorie care pot beneficia de acest program. Sunt doar câteva modificări pe care le-am făcut în zilele acestea, de când am lansat programul. Şi la programul de locuinţe ieftine am făcut modificări şi ne-am adaptat situaţiilor pe care le-am întâlnit”, a declarat primarul Radu Mazăre. Revenind la partea tehnică a proiectului, unităţile modulare vor fi puse în funcţiune eşalonat, pe perioada a doi ani. Primele 504 locuinţe sociale vor fi gata în martie 2012, urmând ca în septembrie 2012 să mai fie date în folosinţă alte 504. În anul 2013 vor fi date în folosinţă alte 1.016 unităţi modulare, jumătate în martie şi jumătate în septembrie. „Dacă nu vom rezolva problema, vom continua acest program. Voi face atâtea locuinţe sociale cât va fi nevoie pentru ca toţi nevoiaşii să aibă unde să stea”, a spus Mazăre. Blocurile vor fi grupate în module de câte 72 de unităţi. Acestea se vor constitui în unităţi locative cu o cameră, reprezentând 25% din numărul total, 50% vor fi cu două camere şi 25% cu trei camere. Fiecare unitate locativă conţine grup sanitar propriu, grup bucătărie, unul, două sau trei dormitoare. De asemenea, în interiorul Campusului social \"Henri Coandă\" se vor mai construi o cantină socială cu funcţie de club cu activitate culturală, formată din 15 unităţi modulate, un pavilion administrativ din 2 unităţi modulate, un pavilion al Poliţiei Locale din 2 unităţi modulate, un pavilion dispensar din 2 unităţi modulate, o zonă cu grătare pentru picnic, două terenuri de sport cu funcţii complexe, spaţii verzi, drumuri şi căi de acces.

Potrivit programului lansat de primarul Radu Mazăre, vor fi trei tipuri de beneficiari. Prima categorie vor fi persoanele care nu vor plăti cheltuieli pentru utilităţi şi chirie, aici intrând bătrânii peste 75 de ani care au venituri foarte reduse şi cazurile foarte speciale. În a doua categorie intră persoanele care vor plăti numai utilităţile (apă, canalizare, curent, etc.). A treia categorie o reprezintă persoanele care vor plăti cheltuielile pentru utilităţi şi chirie. În ceea ce priveşte criteriile, acestea au fost împărţite în mai multe categorii, criterii de acces, criterii de ierarhizare prin punctaj (situaţii locative deosebite, situaţia materială, starea de sănătate). Acest proiect va fi împărtăşit tuturor primarilor PSD şi PNL din judeţul Constanţa. „Ca un prim pas al alianţei USL, îi invit pe toţi primarii PSD şi PNL care sunt interesaţi să implementeze aceste proiect pentru a discuta. Este un proiect pe care îl putem face din bugetele locale. Ar fi bine ca atunci când facem achiziţiile să le facem toţi odată, pentru a reuşi scăderea preţului, pentru că una este să comanzi 100 de containere şi alta este să comanzi 5.000. Vreau să fie primul proiect al nostru în care vom colabora în noua structură politică, USL”, a mai spus Mazăre.