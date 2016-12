Tir răsturnat în Portul Constanţa

A scăpat ca prin minune cu doar câteva zgârieturi, după ce tirul pe care îl manevra s-a răsturnat în timpul unei operaţiuni de descărcare. Incidentul a avut loc ieri după-amiază, în Portul Constanţa. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că, în jurul orei 14.00, o persoană a sunat la 112 şi a cerut ajutor, spunând că un tânăr a fost prins sub un tir care s-a răsturnat. Pentru a salva victima, în zonă au fost trimise două echipaje din cadrul Staţiei Port, un echipaj de descarcerare şi o autospecială SMURD. În momentul în care au ajuns la locul indicat, militarii au descoperit că şoferul, George Covaciu, de 26 de ani, din Constanţa, avea piciorul prins sub cabina vehiculului, dar, din fericire, nu şi zdrobit. Paramedicii i-au acordat primele îngrijiri medicale şi l-au transportat pe şofer la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. George Covaciu le-a spus anchetatorilor că a încărcat fier vechi în dana 2 şi că a venit apoi cu încărcătura în dana 4. În momentul în care a ridicat bena pentru a începe descărcarea, şoferul a simţit cum cabina începe să se încline. În momentul în care a realizat că se va răsturna, a încercat să sară pe geam, însă piciorul i s-a agăţat şi a fost prins sub cabină. Din primele investigaţii efectuate în acest caz, anchetatorii spun că, cel mai probabil, utilajul s-a răsturnat din cauza vântului puternic.