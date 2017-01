Tir răsturnat

Un bărbat a scăpat, ca prin minune, fără nicio zgârietură după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, autotrenul pe care îl conducea s-a răsturnat la ieşirea din localitatea constănţeană Stupina. Potrivit poliţiştilor, Cornel Bucur conducea un tir marca DAF, cu numărul de înmatriculare PH 48 FER, încărcat cu aproape 20 de tone de deşeuri feroase pe care ar fi urmat să le descarce în Portul Constanţa. La un moment dat, din cauza neatenţiei, şoferul a pierdut controlul direcţiei, iar mastodontul s-a răsturnat. Din fericire, evenimentul rutier nu s-a soldat cu victime. „Mi-a sunat telefonul şi pentru puţin timp nu am mai fost atent la drum. Mai întâi remorca a ieşit de pe şosea. Nu am avut cum să mă mai redresez pentru că m-a tras pur şi simplu după ea”, a declarat Cornel Bucur, şoferul autotrenului. La puţin timp după accident, un autoturism a lovit mastodontul răsturnat pe şosea. „Când am ajuns la zece metri de el l-am văzut, dar era prea târziu. Nu am mai avut ce să fac pentru a evita impactul. E bine, totuşi, că nimeni nu a fost rănit”, a declarat şoferul maşinii. Oamenii legii l-au testat pe Cornel Bucur cu aparatul Drager, dar rezultatul a fost negativ.