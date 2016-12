Tir răsturnat

20:16:16 / 22 Februarie 2014

Madam jurnalista de 2 lei, daca nu stii ce s-a intamplat acolo, de ce te bagi in seama ? Accidentul nu s-a intamplat din cauza "neatentiei la volan" ci din cauza unui dobitoc cu autoturism care s-a angajat in depasire fara sa se asigure, iar soferul de tir care circula normal a trebuit sa evite un impact frontal cu dobitocul de pe contrasens. Asa ca nu avut alta optiune dacat sa iasa in decor , altfel il omora pe prost si toate persoanele din autoturism.