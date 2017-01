„Tîrg de dulciuri” pentru salvarea vieţii unui copil grav bolnav

Constănţenii care au vizitat ieri „Tîrgul Dulciurilor”, organizat de elevii Şcolii nr. 7 „Remus Opreanu” au fost profund impresionaţi de mobilizarea acestora şi de organizarea impecabilă a expoziţiei cu vînzare. Tîrgul a fost organizat în scopuri caritabile, iar elevii de toate vîrstele fac eforturi pentru a-şi ajuta o colegă care, de mai bine de un an, se luptă cu un destin nemilos. Laura Mihaela Popa, în vîrstă de 14 ani, a fost diagnosticată, în decembrie 2005, cu tumoare malignă dezvoltată în regiunea pineală. Ea a fost operată de două ori şi a trecut miraculos peste o comă profundă care a durat patru luni. Singura şansă a acestui copil ca să revină printre cei de vîrsta ei ar fi un tratament de lungă durată la Centrul Tehnico-Ştiinţific Virus din Novosibirsk, Rusia. Pentru a-şi salva copilul, familia ar avea nevoie de 15.000 euro, pe care, după cheltuielile inimaginabile de pînă acum, nu-i mai poate procura prin mijloace proprii. Familia Popa a deschis un cont la BRD Constanţa RO46BRDE140SV42282171400, unde toţi oamenii cu suflet pot face donaţii.

Cadrele didactice şi elevii Şcolii nr. 7 fac eforturi pentru a strînge aceşti bani, împărţind pliante trecătorilor sau vînzînd dulciuri şi prăjituri pentru a completa suma. Elevii din ciclul primar au renunţat la jucării şi le-au scos şi ei la vînzare pentru a contribui la acest efort colectiv. „Înainte de deschiderea tîrgului am fost pe stradă şi am împărţit pliante. Am strîns 200 de lei”, a declarat eleva de clasa a VII-a, Alina Popa. „Eu am adus jucării, un ursuleţ de pluş şi alte păpuşi. Facem tot ce putem pentru colega noastră Laura”, a spus, la rîndul său eleva de clasa a IV-a, Mengu Georgiana. Şi cadrele didactice ale Şcolii nr. 7 au fost implicate în această acţiune, iar prof. Magelan Ionescu făcea reclamă în gura mare produselor expuse pentru a îndemna cumpărătorii să le cumpere. „Tot colectivul claselor I-VIII şi tot personalul şcolii este alături de acest elev, un copil eminent, numai de nota 10, olimpic. Este adevărat că suma de care are nevoie pentru operaţie este mare, dar încercăm să ajutăm cum putem acest copil, al nostru, al tuturor, pe care îl vrem din nou în bancă, alături de noi. Şi vreau să mai spun că indiferent de rezultatele la învăţătură ale unui elev al nostru, în astfel de cazuri, am fi procedat la fel”, a declarat, extrem de emoţionat, directorul adjunct al Şcolii nr. 7 “Remus Opreanu”, Carmen Chiriţă. Cert este că cei care au fost prezenţi ieri la „Tîrgul de Dulciuri” au asistat la o acţiune fără precedent în care au fost implicaţi sute de elevi. A fost şi o lecţie de omenie şi solidaritate, dar şi de speranţă pentru cea care este beneficiara acestui efort colectiv: Laura Mihaela Popa.