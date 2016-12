Tîrgul Gaudeamus, la Mamaia

Turişti aflaţi pe litoral, dar şi constănţenii, mai au la dispoziţie trei zile pentru a vizita Tîrgul Gaudeamus Mamaia. În pavilionul mobil situat în faţa studioului Radio Constanţa – Radio Vacanţa, 51 de expozanţi îi aşteaptă pe iubitorii de carte, cu reduceri semnificative şi oferte speciale. Printre aceştia se află edituri precum: Humanitas, Art, Editura Casa Radio, Nemira, Rao, Trei, Litera Internaţional, Editura Didactică şi Pedagogică, Herald sau Corint. Printre expozanţi se află şi Academia Navală „Mircea cel Bătrîn”, precum şi Librăria Brîncovenească din Constanţa. Programul de vizitare a tîrgului este cuprins între orele 17.00 şi 01.00.

Tîrgul Gaudeamus Mamaia vine în întîmpinarea publicului şi cu alte surprize. Cumpărătorii de carte vor avea un rol activ, putîndu-i propune pe cîştigătorii primei ediţii a Tîrgului Gaudeamus Mamaia. Astfel, publicul are posibilitatea de a stabili propriile ierarhii, printr-un vot, iar cei care achiziţionează cel puţin două cărţi se pot înscrie, pe baza unui buletin completat corect, la tombola al cărei mare premiu constă într-un notebook. Tragerea la sorţi a Marelui Premiu al Tombolei Gaudeamus va avea loc în ultima zi a tîrgului, luni, de la ora 17.30.

Lansări de carte şi „Cafeneaua artelor”

În această seară, de la ora 18.00, Radio Constanţa şi Comunitatea Germană din Constanţa, în cadrul întîlnirii „Dobrogea - spaţiu interetnic, prezintă volumele „Nisipari, un sat din stepa dobrogeană”, de Jenica Stan şi Bogdan Dumitrel Sava, publicat la editura „Europolis“, Constanţa, în 2009 şi „Despre germanii din Dobrogea“, de Horia Stinghie şi Cornelia Toma, apărut la Editura „Ex Ponto“, în 2007. De la ora 18.30, Radio Constanţa şi Comunitatea Armeană aduc în atenţia cititorilor volumul al III-lea din seria „Armenii din România“, scris de regretatul Simion Tavitian şi publicat la Editura „Ex Ponto“, în 2008. De la ora 19.00 este programată lansarea cărţilor „Timpul zero“, de Valeriu Cuşner, apărută în acest an, la Editura Junimea şi „Drăculeştii - Mantia Roşie“, de Gabriela Vlad, publicată la Editura „Ex Ponto“. De la ora 21.00, Radio 3Net „Florian Pittiş“ prezintă „Cafeneaua Artelor”, cu o temă de discuţie foarte actuală - „Bloggerii... scriitorii acestor vremuri“, moderată de Florin Dumitru.

Seria lansărilor de carte continuă, mîine, de la ora 18.00 cu volumele „Doar Dunării să-l spui?”, de Costache Tudor (editura Dobrogea, 2009) şi „Drumuri de cenuşă; România şi Grecia între 1944 -1948”, de Steliana Duliu-Bajdechi (Dobrogea, 2009). Manifestările se desfăşoară sub egida Radio Constanţa şi a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din Constanţa. Diversitatea etno-culturală va fi ilustrată şi duminică, prin lansarea volumelor „Lampodoforie”, de Nicolae Catană (Ex Ponto 2009), „Aromânii din Camena” şi „Aromânii şi mînăstirile Meteora”, de Tănase Bujduveanu (Editura Cartea Aromână, 2009) şi lansarea CD-urilor „Ni-ausii, lea dada mea” şi „Vechi cîntece grămoştene”. Din cadrul manifestărilor face parte şi lansarea DVD-ului „Motives Ornaments and Textiles for Interior Valorised in Europe”, cu sprijinul Institutului Cultural Român. De la ora 20.00, la Radio Constanţa va debuta cafeneaua literară „Euxin”, moderator fiind Steliana Bajdechi, preşedintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti, Filiala Constanţa. De la ora 21.00, Radio Constanţa şi Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Dobrogea, prezintă, în cadrul Cafenelei Artelor, dezbaterea cu tema „Scriitori dobrogeni”.

Prima ediţie a manifestării culturale se va închide luni, de la ora 20.00, cu decernarea premiilor Tîrgului Gaudeamus Mamaia, evenimentul fiind precedat de prezentarea volumelor tipărite cu sprijinul universităţilor „Ovidius”, „Andrei Şaguna” şi al Academiei Navale „Mircea cel Bătrîn“.