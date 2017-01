"Tîrgul Meşterilor Populari din România", la final

Muzeul de Artă Populară Constanţa, în colaborare cu Primăria Municipiului Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa a organizat, în perioada 17 - 21 august, “Tîrgul Meşterilor Populari din România”. Ajunsă la cea de-a VIII-a ediţie, manifestarea a reunit, pe platoul din faţa Cazinoului din staţiunea Mamaia, 200 de meşteri populari din întreaga ţară. Potrivit directorului Muzeului de Artă Populară, dr. Maria Magiru, noutatea din acest an a tîrgului a constat în prezenţa armarilor şi argintarilor de etnie rromă, dar şi a mobilierului pictat, expus spre vînzare.

La preţuri modice, turiştii aflaţi în această perioadă pe litoral, dar şi constănţenii, au avut ocazia să achiziţioneze suveniruri pentru cei dragi. Piesele din ceramică, obiectele prelucrate din metal şi lemn, măştile, icoanele pictate pe lemn şi sticlă, podoabele, ţesăturile, costumele populare şi obiectele decorative au fost expuse spre vînzare de meşterii populari din Constanţa, Bucureşti, Moldova, Ardeal şi Transilvania. “ este considerat de specialiştii în domeniu unul dintre cele mai importante din România. Acest lucru se datorează faptului că la manifestare participă doar acei meşteri populari continuatori ai unor tradiţii specifice zonei pe care o reprezintă şi domeniului meşteşugăresc artistic. Organizarea acestui tîrg a reprezentat, pentru vizitatori, un prilej de a poposi în satul tradiţional românesc cu meşteşuguri autentice”, a explicat directorul Muzeului de Artă Populară, dr. Maria Magiru. La fel de încîntaţi de participarea la acest tîrg s-au declarat şi meşterii populari, care, an de an, vin cu drag la Constanţa. De altfel, vizitatorii tîrgului s-au obişnuit cu o prezenţă cît mai numeroasă şi variată a artiştilor populari, deoarece aceştia promovează autenticitatea şi nu kitsch-ul. La succesul ediţiei din acest an a manifestării au contribuit şi vizitatorii, care au preferat să achiziţioneze costume populare autentice şi obiecte decorative originale, în locul imitaţiilor. “Tîrgul organizat de Muzeul de Artă Populară din Constanţa este de elită, pentru că sînt primiţi doar meşteri autentici, iar kitsch-ul este combătut de piese originale, lucrate manual, în centre tradiţionale”, a precizat Violeta Roman, din Braşov, participantă la tîrg.

Dacă în acest an numărul meşterilor populari l-a depăşit pe cel de la ediţiile anterioare, ajungînd la 200 de participanţi, pentru ediţia viitoare a “Tîrgului Meşterilor Populari din România” se aşteaptă o prezenţă şi mai numeroasă. “Ne gîndim serios la faptul că, anul viitor, vom fi nevoiţi să le oferim participanţilor o suprafaţă mai mare, dar şi o pază mai acerbă. Ne bucurăm că meşterii populari vin cu drag la Constanţa şi mai ales, că avem ocazia să promovăm obiectele tradiţionale din cultura românească”, a concluzionat dr. Maria Magiru.