TIR-urile vor traversa România doar cu trenul

Maşinile de mare tonaj ar putea sa traverseze Romania fără să mai circule pe şosele! După modelul folosit în întreaga Europa, Ministerul Transporturilor pregăteşte un proiect legislativ prin care TIR-urile ar putea fi încărcate în trenuri speciale care le-ar transporta pe calea ferată pînă la ieşirea din ţară. \"Întrucît apreciem că transportul RO-LA reprezintă o modalitate din ce în ce mai convenabilă din punct de vedere al reducerii costurilor şi al timpului de transport, am decis să reintroducem acest sistem de transport, la care România a renunţat în anul 2006\", a declarat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Eusebiu Pistru. Acesta susţine că CFR Marfă deţine un parc de 160 de vagoane speciale pentru transportul RO-LA, dintre care 40 sînt cu verificările la zi, celelalte urmînd să fie \"apte\" de a circula pe calea ferată în condiţii de siguranţă, în următoarele 2- 3 săptămîni. \"Într-o primă fază vom încerca să introducem acest sistem de transport pe ruta Constanţa - Bucureşti (Gara Progresul) - Vladimirescu (Glogovăţ), judeţul Arad, unde avem platforme de încărcare, în funcţie de eventualele solicitări putînd transporta TIR-urile pînă la Wels, în Austria. Garniturile care vor circula pe această rută vor avea, în funcţie de solicitări, 20- 25 de vagoane, pe fiecare vagon urmînd să se afle un TIR, plus un vagon cuşetă pentru şoferi\", a precizat Pistru. Considerat o soluţie alternativă la transportul rutier de mărfuri, transportul combinat RO-LA reprezintă realizarea de transporturi mai eficiente, sigure şi cu un timp de tranzit optim, putînd fi o posibilitate egală a transportului rutier. Pe lîngă diminuarea costurilor prin lipsa taxelor de autostradă, sistemul are avantajele reducerii cheltuielilor pentru combustibil, eliminării autorizaţiilor sau optimizării timpilor de tranzit prin lipsa restricţiilor specifice sfîrşitului de săptămînă.