„Titanic Vals”, primit cu aplauze la premiera oficială

Publicul de la malul mării a putut asista, sîmbătă seară, la un eveniment teatral deosebit pentru scena constănţeană, reprezentat de premiera oficială a piesei „Titanic Vals”, de Tudor Muşatescu. Montare a binecunoscutului actor şi regizor Cristian Şofron, această nouă producţie continuă seria spectacolelor de succes produse de Teatrul de Stat Constanţa. Cu un subiect savuros, mereu actual, care aduce în atenţie viciile unei societăţi, dar şi destinele aparent mărunte ale unor oameni care ascund trăiri şi sensibilităţi nebănuite, această piesă a reuşit să „învingă” vremurile şi va deveni, fără îndoială, un titlu de „rezistenţă” şi în repertoriul teatrului constănţean.

Spectacolul reuneşte actori de primă mărime, în frunte cu un nume arhicunoscut publicului românesc, Nicolae Urs, actorul invitat avînd o prestaţie convingătoare în rolul omului de treabă Spirache, funcţionar onest la Primăria Cîmpulung, în anii ‘30, care doreşte să ducă un trai liniştit în sînul familiei. Din distribuţia aleasă în mod inspirat de regizorul Cristian Şofron mai fac parte: Diana Cheregi - Dacia, Ileana Ploscaru - Chiriachiţa, Florina Diaconu - Sarmisegetusa, Dana Dumitrescu - Gena, Bogdan Bucătaru - Traian, Claudia Forţan - Decebal, Cosmin Mihale - Petre Dinu, Adrian Dumitrescu - Stamatescu, Liviu Manolache - Rădulescu Nercea, Nicodim Ungureanu - Procopiu, Maria Nestor - Doica, Liliana Bărăscu - servitoarea, Florentin Roman - fotograful şi Gelu Ciobanu - bătrînul. Este vorba despre o îmbinare de actori cu ani buni de experienţă, precum Nicolae Urs, Diana Cheregi, Liviu Manolache şi nume din noua generaţie, tineri cu poftă de joc, talentaţi, care construiesc împreună o echipă bine sudată, fără a se eclipsa unul pe celălalt. Interpretă a personajului Dacia, soţia lui Spirache, Diana Cheregi rămîne un exemplu pentru tînăra generaţie de artişti şi una dintre actriţele preferate ale constănţenilor. Aceasta a dat viaţă, cu talentul şi umorul său inegalabil, unui personaj complex, încadrat perfect în atmosfera micii burghezii de provincie, o Dacie feminină, frumoasă, aprigă, arivistă şi plină de haz. Scenele hazlii, înfruntările dintre personaje, uneori aprige, alteori emoţionante, au amuzat şi au ţinut publicul în tensiune pînă la ultimele minute de joc. De asemenea, Liviu Manolache a avut două apariţii scurte, dar convingătoare, iar Ileana Ploscaru s-a remarcat, la rîndul său, în rolul Chiriachiţa. Dana Dumitrescu a jucat în rolul infirmei, o provocare pentru tînăra şi talentata actriţă, care a reuşit să emoţioneze audienţa prin evoluţia sa deosebită.

La succesul acestei montări au contribuit şi decorurile, realizate de Constantin Ciubotariu, precum şi costumele, care poartă amprenta creativă a Emei Gavrilă. Cu siguranţă că alegerea lui Cristian Şofron de a prezenta o piesă ca „Titanic Vals” în perioada post-electorală a fost cît se poate de potrivită, fapt dovedit de aplauzele călduroase oferite, la finalul piesei, de către publicul constănţean.

Regizorul Cristian Şofron: „Eu cunosc destul de bine publicul din Constanţa şi am avut reacţiile pe care mi le-aş fi dorit”

„M-am bucurat foarte tare cînd am aflat că o să joc acest rol, face parte din galeria personajelor pe care le îndrăgesc foarte mult. Am mai jucat Muşatescu o dată, la Teatrul Giuleşti, era alt spectacol şi mi-am dorit, în secret, să ajung la vîrsta la care să îl pot juca pe Spirache”, a declarat, imediat după spectacol, renumitul actor Nicolae Urs. Acesta a mărturisit că a fost foarte emoţionat pe scenă şi că este prima dată cînd joacă acest rol. „Îmi place foarte mult toată distribuţia, toţi au muncit serios, toată lumea a învăţat rolurile, nici nu am simţit cînd au trecut două luni de repetiţii ”, a adăugat acesta. „Am primit acest rol cu bucurie. Am văzut că publicul a... mers cu mine”, a spus şi actorul Nicodim Ungureanu, care a jucat rolul Procopiu. „Este un personaj (n.r. Rădulescu Nercea) care are două apariţii foarte consistente şi care reprezintă politicianul tipic de ieri şi de azi. Mi-a convenit să intepretez acest rol pentru că simţeam nevoia să arăt că, în aceşti mulţi ani peste care a trecut România, nimic nu s-a schimbat în mentalitate. În personajul acesta se găsesc foarte mulţi politcieni care au fost, sînt şi sper să nu mai fie, ca modalitate de gîndire”, a declarat Liviu Manolache.

„Noi, spre deosebire de celelalte montări, am încercat să pătrundem un pic mai interiorul personajelor, lucru care s-a făcut destul de puţin, pînă acum, în celelalte variante, unde s-a încercat numai partea de suprafaţă a lecturii textului. Noi am încercat să conturăm şi nişte personaje şi zbuciumul lor interior, dragoste, ură”, a menţionat Cristian Şofron referitor la viziunea regizorală a spectacolului. „Sînt mulţumit de cum a ieşit spectacolul, de fapt, la felul în care am muncit, în atmosfera extrem de plăcută şi cu dragostea pe care au manifestat-o toţi, nu cred că putea să iasă rău. Spectatorii s-au bucurat foarte mult şi acesta a fost scopul nostru. Mi-aş dori ca acest spectacol să se joace foarte mult, în Constanţa şi în judeţ, pentru că spectatorii, cu siguranţă, au nevoie de astfel de piese. Am avut emoţii, pentru că este un text destul de riscant, mai ales că s-a montat în mai multe variante. Dar eu cunosc destul de bine publicul din Constanţa şi am avut reacţiile pe care mi le-aş fi dorit”, a concluzionat Cristian Şofron.