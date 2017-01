Titanicul s-a scufundat pentru că era construit din materiale proaste

La 96 de ani de la producerea tragediei, cercetătorii Jennifer Hooper McCarty şi Tim Foecke, ambii ingineri în metalurgie, au scris o carte intitulată “What Really Sank the Titanic” în traducere Din ce cauză s-a scufundat Titanicul. Aceştia au ajuns la concluzia că vaporul care s-a scufundat în 1912, provocînd moartea a 1.500 de persoane, a avut acest sfîrşit din cauză că era construit din materiale ieftine. Pe 15 aprilie 1912, pachebotul Titanic s-a izbit de un aisberg şi s-a scufundat în mai puţin de trei ore de la ciocnire. În ciuda numeroaselor anchete publice şi a analizelor epavei, descoperită în 1985, au mai rămas multe întrebări fără răspuns în ceea ce priveşte securitatea navei. Cercetătorii suţin că au descoperit noi probe în arhivele din Londra, care indică faptul că şantierul naval unde a fost construită nava, al companiei Harland and Wolff din Belfast, a cumpărat fier de calitate proastă pentru a economisi bani. Din acest motiv, nava, care cîntărea 46.000 de tone, a fost construită cu nituri mai ieftine, care au pocnit foarte repede cînd aceasta s-a lovit de un aisberg lîngă Grand Banks, Newfoundland.

Ideea cercetătorilor americani nu este nouă, însă a fost întotdeauna respinsă de compania Harland and Wolff, aceştia vorbind de fiecare dată de “o teorie a conspiraţiei”. David Livingstone, arhitect şi purtător de cuvînt din partea constructorului, a insistat că autorii dispun de puţine probe care să sprijine teoria lor. Al doilea din trio-ul de “super-nave”, alături de Olympic şi Britannica, concepute pentru a oferi fiecare cîte o cursă săptămînală şi pentru a domina transportul transatlantic dintre Southampton şi New York, pachebotul Titanic aparţinea companiei White Star Line şi, pînă la momentul scufundării, a fost cea mai mare construcţie de acest tip din lume.