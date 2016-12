Titi Aur organizează Cursa Campionilor din automobilism!

Cei mai valoroși piloți români ai momentului se întrec vineri și sâmbătă la ediția a doua „ATA Racing Show” pe Autodromul Titi Aur, un superb complex inaugurat în 2015 de cel mai titrat pilot român din istorie. La start sunt prezente nume importante din automobilismul românesc, precum Simone Tempestini (campionul mondial de raliuri la juniori în 2016), dublul campion național Dan Gîrtofan, showman-ul Vali Porcișteanu sau Alex Filip (participant în Campionatul European în ultimele sezoane).

„ATA Racing Show” are loc la Academia Titi Aur, situată pe DN 1A, Șoseaua București-Târgoviște nr. 205, comuna Crevedia. Cel mai complet și mai complex autodrom din Europa de Est are o suprafață de peste 12,5 hectare, pe care se află un circuit de asfalt, unul de macadam cu două săritori spectaculoase și șase platouri cu diferite suprafețe destinate Școlii de Conducere Defensivă și Pilotaj Sportiv Academia Titi Aur. În acest an, traseul de concurs este unul mixt, cu o lungime de 3 km, dintre care 2,3 km pe asfalt și beton, iar 0,7 km pe macadam.

Conceptul competiției rămâne neschimbat, câte două mașini urmând să ia startul și să concureze în paralel, atât în manșele de antrenament, cât și în cele de concurs.