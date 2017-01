Titlul de Doctor Honoris Causa pentru un fost premier al Turciei

Senatul Universităţii Maritime din Constanţa (UMC) s-a reunit, ieri seară, în şedinţă publică extraordinară pentru decernarea titlului de Doctor Honoris Causa fostului premier al Turciei, doctorul Akkan Suver, preşedinte al „Marmara Group Strategic and Social Researsch Foundation”. Akkan Suver este cunoscut pentru eforturile sale de a atrage atenţia asupra problemelor economice, sociale, educaţionale, culturale şi religioase din zonele Mării Negre şi Mării Caspice. „Marmara Group Strategic and Social Researsch Foundation” este una dintre organizaţiile non-guvernamentale importante din Turcia, membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite, acreditată pentru Consiliul Economic şi Social. Pentru întreaga activitate, Akkan Suver a primit numeroase distincţii, printre care „Medal of Saint Benedict” (Medalia Sf. Benedict) de la Suveranul Pontif Papa Benedict al XVI-lea, „State Medal of Honor” (Medalia de onoare a statului) de la preşedintele Azerbaidjanulului şi „Medal of Ghenghis Kan” (Medalia lui Ghenghis Kan) şi „Medal of the Silver Star” (Medalia Steaua de Argint) de la preşedintele Mongoliei. La festivitate au participat membrii Senatului, cadre didactice ale Universităţii, studenţi, precum şi o delegaţie alcătuită din 18 personalităţi de rang înalt participante la cea de a 11-a conferinţă a International Fund for Cooperation and Partnership of the Black Sea and Caspian Sea, care se desfăşoară în perioada 26-27 septembrie la Constanţa. „Laudatio” a fost prezentat de preşedintele Senatului UMC, prof. dr. ing. Nicolae Buzbuchi, iar diploma care conferă titlul de Doctor Honoris Causa a fost înmânată de rectorul UMC, conf. univ. dr. ing. Violeta Ciucur.