Titlul european se „joacă” la Mamaia

Romanian Grand Prix - a patra cursă a sezonului din Class 1 are o importanţă deosebită în economia sezonului, aici urmînd să se decidă titlul european. După Atena, Arendal şi Oslo, Constanţa este ultima locaţie europeană în care are loc o cursă de Class 1 în acest sezon. Astfel că primul titlu al sezonului - cel european - se va decerna în Mamaia. Clasamentul general de pînă acum corespunde cu cel pentru titlul european astfel că Victory 77 (Arif Saif Al Zafeen şi Jean-Marc Sanchez) are cele mai mari şanse să se încoroneze drept campioană europeană. Singura echipă care mai are şanse la titlul european este Qatar 96 (Hassan bin Jabor Al-Thani şi Matteo Nicolini), dar echipa de pe poziţia secundă a clasamentului are nevoie de ceva noroc - mai exact un abandon al liderei clasamentului. Lupta pentru titlul mondial se anunţă - în continuare - încinsă, pentru că mai sînt 5 curse de alergat şi se pot schimba multe în clasamentul general. Astfel, campioana mondială en titre - Spirit of Norway 10 (Bjorn Rune Gjelsten şi Steve Curtis) - a reintrat în calcule după succesul de la Oslo şi este favorită la victorie şi la Mamaia. În afara celor trei mari favorite o eventuală surpriză ar putea veni de la Victory 7 sau Foresti & Suardi 8 sau chiar de la Negotiator 50, care-l are pilot pe norvegianul Bard Eker, campionul mondial din 2005. Sîmbătă, de la ora 15.00 este programat antrenamentul care va stabili grila de start - Edox Pole Position, un veritabil concurs în sine, care decernează un titlu mondial aparte, funcţie de rezultatele obţinute în antrenamentele oficiale. Cursa Class 1 Romanian Grand Prix este programată duminică, de la ora 15.00, pe un circuit de aproximativ 6 mile, care va fi străbătut de 21 de ori.

Clasament

1. Victory 77 - 58p

2. Qatar 96 - 43p

3. Victory 7 - 40p

4. Spirit of Norway 10 - 36p

5. Qatar 95 - 20p

6. Foresti & Suardi 8 - 17p

7. Spirit of Norway 20 - 12p

8. SeveneleveN 18 - 8p

9. Negotiator 50 - 4p

10. Foresti & Suardi 2 - 4p

11. Jotun 90 - 0p