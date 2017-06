Titlul în Liga 1 se decide la Ovidiu şi Bucureşti

Sâmbătă, 13 mai, va fi o zi cu ghinion pentru două echipe din Liga 1 şi una cu noroc pentru formaţia care va deveni campioana României.

Pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal a fost anunţat modul în care a fost pregătită festivitatea de premiere a campioanei ediției 2016-2017 a Ligii 1 Orange.

Astfel, pe toate cele trei stadioane pe care se vor disputa meciurile decisive sunt pregătite câte un trofeu, medaliile și tricourile galbene pentru campioni.

În cazul în care FC Viitorul va fi campioană, primarul Constanței, Decebal Făgădău și Marius Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Constanța, vor înmâna trofeul pe stadionul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, alături de reprezentanții LPF.

În cazul în care FCSB va triumfa, Helmuth Duckadam, eroul de la Sevilla, va fi cel care va da cupa jucătorilor antrenați de Laurențiu Reghecampf.

Nu în ultimul rând, pe stadionul „Dinamo”, legendarul fotbalist și actualul conducător al alb-roșilor”, Adrian Mutu, va fi pregătit să conducă festivitatea de premiere.

De altfel, Liga Profesionistă de Fotbal va organiza ceremonia de premiere prin reprezentanții săi special desemnați pe cele trei stadioane. Astfel, la Ovidiu, vor fi prezenți vicepreședintele LPF Robert Pongracz și directorul de Imagine și Comunicare Marius Mitran.

Pe „Arena Națională” vor fi directorul Economic Ionuț Calancia și directorul Departamentului competiții, Eduard Alexandru.

Pe stadionul „Dinamo”, Liga Profesionistă va fi reprezentată de secretarul general al LPF, Justin Ștefan, și de Mircea Călin.

Pe această cale, Liga Profesionistă de Fotbal mulțumește Federației Române de Fotbal pentru dorința exprimată de a fi prezentă, prin reprezentanții săi, pe cele trei stadioane și îi asigură pe aceștia că va întreprinde toate demersurile ca numele lor să fie făcute cunoscute spectatorilor prin stația de amplificare a fiecărei arene.

Programul întâlnirilor din ultima etapă a play-off-ului - sâmbătă, 13 mai, ora 20.00: FC VIITORUL - CFR Cluj, Fotbal Club FCSB - CS Universitatea Craiova şi Dinamo București - Astra Giurgiu.

Clasament play-off: 1. FCSB 41p (golaveraj: 12-7), 2. FC VIITORUL 41p (11-8), 3. Dinamo 39p (14-7), 4. CFR 33p (8-13), 5. Craiova 31p (8-11), 6. Astra 26p (9-16).

Vineri seară, în primul meci din etapa a 10-a din play-out, Gaz Metan Mediaș a învins-o pe FC Voluntari, scor 4-1 (Eric 51, 61, Buziuc 55, 83 / Buzean 68-autogol).

Programul meciurilor din etapa a 10-a din play-out - duminică, 14 mai, ora 18.00: ACS Poli Timișoara - CSM Poli Iași; luni, 15 mai, ora 18.00: ASA Tg. Mureș - FC Botoșani, ora 20.30: Pandurii Tg. Jiu - Concordia Chiajna.

Clasament play-out: 7. Iași 34p (golaveraj: 11-2), 8. Gaz Metan 34p (12-8), 9. Voluntari 30p (13-14), 10. Botoșani 27p (10-7), 11. Concordia 23p (9-11), 12. ACS Poli 22p (10-9), 13. Pandurii 17p (6-14), 14. ASA 13p (3-9).

Toate partidele sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.