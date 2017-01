Titlul național a încununat cel mai bun sezon din istorie pentru CVM Tomis

După victoria cu 3:1 (25:13, 27:29, 25:9, 25:23) obținută luni seară, în Sala Sporturilor, Club Volei Municipal Tomis Constanța a confirmat că în sezonul 2014-2015 a fost cea mai bună echipă din România. Tomis a câștigat finala Diviziei A1 la volei masculin, disputată contra lui CSVM Zalău, cu scorul general de 3-2, devenind campioană a țării pentru a șasea oară în istoria clubului și a treia oară consecutiv. Voleibaliștii constănțeni au trecut peste cele două eșecuri de săptămâna trecută și au controlat meciul aproape în întregime. Seturile câștigate la 13 și la 9 vorbesc elocvent despre adevărata diferență de valoare dintre Constanța și Zalău. Setul pierdut, în schimb, arată și slăbiciunile unei echipe aflate la capătul unui sezon lung și epuizant, încununat cu o campanie europeană fără precedent în voleiul masculin românesc al ultimilor 25 de ani. Reamintim că, în Liga Campionilor, Tomis a reușit cinci victorii în opt partide, fiind prima echipă din România care se califică în faza eliminatorie a competiției, în noul format al Cupei Campionilor Europeni. Lângă titlul de campioană, echipa antrenată de Martin Stoev și Radu Began nu a putut alătura și Cupa României, care a luat drumul Zalăului în special din cauza problemelor financiare cu care se confruntă clubul de la începutul acestui an.

DECLARAȚII DUPĂ FINALA CAMPIONATULUI

„Anul trecut a fost ceva mai simplu să câștigăm, dar anul acesta am avut mari emoții. A fost un sezon lung, un sezon dificil, în care am reușit să depășim multe obstacole și sunt mândru de echipa noastră. Zalăul a luptat până la ultima partidă, până la ultima minge, dar nu i-am permis să ne ia și campionatul, de aceea acum sunt foarte emoționat. A fost multă tensiune în teren, multă presiune pe noi, pentru că, fără supărare, nu cred că Zalăul chiar a crezut că ne poate învinge la Constanța și să devină campioană. Am fost cea mai bună echipă din România și trebuia să terminăm sezonul neînvinși, dar realitatea este cu totul alta, nu mai intru în detalii. Din fericire, am reușit să gestionăm bine problemele care au apărut la club și să devenim campioni” - Andrey Zhekov (căpitan CVM Tomis).

„Am reușit să ne mobilizăm mai bine față de meciurile anterioare, am reușit să strângem rândurile, chiar dacă ne-a fost foarte greu. Am dat mult mai bine cu serviciul față de meciurile jucate la Zalău și am fost mai bine organizați, cred că așa am făcut diferența” - Andrei Spînu (jucător CVM Tomis).

„Dacă nu se întâmpla ce s-a întâmplat după semifinale, când am plecat acasă - m-am întors, dar mi-am pierdut puțin din condiția fizică -, lucrurile stăteau cu totul altfel... Respect celelalte echipe din campionat, dar în acest sezon nu am avut adversari în România. Iar asta am demonstrat-o pe teren, nu sunt doar vorbe goale. Totuși, după o pauză de 20 de zile este greu să-ți reintri în ritm, iar Zalăul a jucat foarte bine în finală, cred că a jucat cel mai bun volei din întreg sezonul. Îi felicit pentru asta, sunt o echipă cu adevărat sudată, chiar și în meciul de astăzi puteam să ajungem la tie-break” - Ventzislav Simeonov (jucător CVM Tomis).

„Acum ne simțim foarte bine, acum totul este perfect, dar am avut un sezon foarte lung și obositor și sunt bucuros că s-a terminat cu bine. Foarte obosit, dar și foarte fericit. Astăzi am demonstrat că Tomis este o echipă mai bună. Avem jucători mai experimentați, mai valoroși și numai din cauza evenimentelor petrecute în ultimele două luni am pierdut cele două meciuri de la Zalău. Trebuia să închidem finala mai devreme, dar așa, în ultimul meci și în fața propriilor fani, parcă gustul victoriei este mai dulce. Diferența a făcut-o jocul nostru superior calitativ, pentru că nu am mai greșit la fel de mult ca la Zalău” - Bojan Janic (jucător CVM Tomis).

„Sunt foarte fericit acum, pentru că a fost unul dintre cele mai dificile sezoane din cariera mea. Am avut un sezon cu multe probleme, dar și cu multe realizări. Astăzi le-am fost superiori celor din Zalău și îmi pare rău că nu am încheiat finala mai devreme, pentru că am avut destule șanse. Ei au luptat însă admirabil pentru fiecare minge și au revenit, de aceea îi felicit pe cei din Zalău. Cred că au jucat la nivelul lor maxim în această finală și au ajuns la meciul 5, pentru că la 2-0 pentru noi nu credeam că ne mai pot pune probleme. Sunt convins că meritam să câștigăm acest titlu. Este un sezon reușit, în care am jucat extraordinar în Liga Campionilor și doar Cupa României ne-a scăpat, din motive care nu au depins de noi” - Nikola Rosic (jucător CVM Tomis).

„Ce a făcut astăzi (n.r. - luni) diferența? Cred că am fost superiori la toate elementele fundamentale ale jocului de volei, dar, în plus, am rezistat și din punct de vedere psihic presiunii. Se știe că, în volei, dacă de la 2-0 nu bați cu 3-0, de obicei pierzi cu 3-2. De asemenea, diferența a făcut-o și acest public magnific” - Martin Stoev (antrenor principal CVM Tomis).

PETRECEREA CAMPIONILOR

Așa cum s-a întâmplat după fiecare trofeu câștigat, luni seară, la restaurantul „Temple” din Constanța, voleibaliștii Tomisului au sărbătorit titlul cu numărul 6 din istoria clubului. Jucătorii și antrenorii, alături de soții sau prietene, au cântat, au dansat, au ciocnit o cupă de șampanie și s-au fotografiat cu tortul campionilor, unul care amintea de sportul practicat și pe care scria „Tomis, vă iubim!”.