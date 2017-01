Titu Neague a depus jurământul ca primar

 APEL LA UNITATE  Începând de ieri, comuna Bărăganu are din nou primar. Titu Neague, cel care s-a clasat pe primul loc în preferinţele locuitorilor la alegerile din 1 mai, a participat, ieri, la prima sa şedinţă de Consiliu Local (CL) în calitate de primar al comunei Bărăganu. El a depus jurământul de credinţă în faţa consilierilor locali, a colegilor primari din localităţile învecinate şi a prim vicepreşedintelui PSD Constanţa, Nicuşor Constantinescu. „Trebuie să ne apucăm de treabă, pentru că avem foarte mult de lucru, însă pentru asta îi rog pe consilieri să fie alături de mine. Avem drumuri de pietruit, cămine culturale de reabilitat, şcoli de construit şi sper doar ca toată lumea să înţeleagă că aceste lucrări le vom face în interesul locuitorilor“, a declarat Neague. El a mai spus că o parte din noţiunile de administraţie pe care le are le-a învăţat de la fostul primar Constantin Benţea. „Nu am pretenţia că le ştiu pe toate şi aştept sfaturi de la colegii care au mai multă experienţă“, a mai spus Neague.

 PROIECTE PENTRU COMUNITATE  La rândul său, prim vicepreşedintele PSD, Nicuşor Constantinescu, a declarat că votul de încredere primit din partea locuitorilor îl obligă pe noul primar să continue programele de dezvoltare a celor două sate. „Trebuie să fie continuat programul de pietruire, iar în paralel va trebui să se deruleze proiectele de amenajare a canalizării şi de extindere a reţelei de alimentare cu apă potabilă, iar abia după finalizarea acestora va putea fi demarată asfaltarea“, a declarat Constantinescu. Liderul PSD a mai spus că a fost găsită soluţia tehnică şi pentru ca locuitorii din Bărăganu să ajungă mai repede la Constanţa, prin amenajarea unui drum direct peste canalul Dunăre - Marea Neagră. „Însă acest lucru nu va putea fi făcut mâine. Este un proiect de viitor“, a mai spus Constantinescu, care a adăugat că prioritare sunt proiectele privind alimentarea cu apă, canalizarea şi pietruirea drumurilor.