Titu Neague: „Anchetatori care interzic dreptul la proprietate“

Revenim și astăzi cu noi detalii din scandalul "terenurilor-fantomă“ din comuna Bărăganu. În această ediție vom prezenta motivele pentru care primarul de la Bărăganu, Titu Neague, a intrat în lupta oarbă pentru scoaterea de la „naftalină“ a unor terenuri care ar trebui să reprezinte islazurile din comună, dar care, în realitate, sunt lucrate de câțiva oameni care dețin, din câte se pare, secretele păstrării lor fără ca cineva să ia în calcul documentele apartenenței lor. „De profesie sunt țăran, iar calificarea este de mecanic utilaj greu și sunt mândru de asta. Acum sunt, întâmplător, primarul comunei Bărăganu. De mic copil am fost educat să nu iau ce nu-mi aparține, iar dacă încep o treabă, să o duc până la capăt fără să mă fac de rușine. Până în 2011, adică la 52 ani, nu am dorit să mă implic politic pentru că nu am vrut să mi se confirme ceea ce știam deja, și anume că trăim într-un stat democratic, dar care încă mai păstrează forme de organizare comunistă“, a declarat Neague. Conform afirmațiilor edilului-șef, trăim în două Românii: una democratică, în care legile sunt respectate, și una a procurorilor corupți, care, profitând de faptul că orice abuz, cât de mare ar fi, poate fi luat în calcul drept o mică eroare judiciară, își permit să dispună după bunul plac de viața și proprietatea oricui, fără să li se întâmple nimic.

UNDE-I DREPTUL LA PROPRIETATE? Neague a declarat că, dacă după 25 de ani de democrație islazurile comunale din Bărăganu și Mereni, constituite cu drept de proprietate prin Legea 18/1991, nu au fost încă retrocedate, este îndreptățit să creadă că, alături de locuitorii pe care îi reprezintă, este tratat ca în perioada comunistă. Nu pentru că statul ar permite acest lucru, ci pentru că sunt politicieni care manipulează astfel de magistrați. „Nu știm ca la nivelul județului Constanța să existe o lege a naționalizării, iar dacă există, îi rugăm pe procurorul Laura Belu și pe angajatul Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) Nicolae Tomescu să ne spună și nouă, pentru ca, eventual, să ne cerem scuze. Foarte grav nu este faptul că acești anchetatori, încălcând Constituția, interzic dreptul la proprietate al comunei Bărăganu asupra islazurilor, ci foarte grav este că această ilegalitate este comisă de magistrați tineri, care ar trebui să-și dorească pentru copiii noștri și ai lor o Justiție imparțială. Personal, îmi doresc un procuror imparțial. A nu se înțelege că aș putea dori procurori cu puteri ciuntite. Din contră, sper să avem magistrați cu puteri maxime, foarte bine plătiți, dar care să plătească pe loc și nu după 20 de ani atunci când abuzează cu bună știință de funcția pe care o dețin“, a mai spus primarul. Dezvăluirile vor continua, conform spuselor edilului-șef, cu abuzurile Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Constanța și ale Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură Constanța, dar și cu modul în care a fost mutată granița comunei Bărăganu. Neague a mai precizat că va da publicității toate notificările făcute către procurorul Laura Belu prin care explică faptul că autoritatea locală este adevăratul proprietar. Vom reveni.