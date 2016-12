Fostul ministru de Externe Titus Corlățean nu poate fi urmărit penal, au decis senatorii în ședința de marți, respingând solicitarea DNA cu 92 de voturi împotrivă.

Potrivit anunțului oficial, în favoarea raportului negativ al Comsiei juridice au votat 92 de senatori, iar contra 26.

Fostul ministru de Externe Titus Corlăţean a declarat marți de la tribuna Senatului că respinge categoric orice acuzaţie privind încercarea de a împiedica cetăţeni români să voteze.

"Am avut foarte multă răbdare, timp de un an şi jumătate am tăcut lăsând anchetatorii să-şi facă daotria. (...) Resping categoric orice acuzaţie", a afirmat fostul ministru în plenul Senatului.

El a adăugat că a simţit "un profund regret" pentru români de bună credinţă care nu au putut să voteze şi a subliniat că instituţia pe care a condus-o este foarte transparentă. " Dacă s-ar încerca ceva ilegal, vă garantez că s-ar fi ştiut în secunda următoare", a mai spus Corlăţean.