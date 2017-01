Tiziano Ferro recunoaşte că este homosexual

Este încă aproape un tabu în Italia, dar cântăreţul Tiziano Ferro a decis să nu îşi mai ascundă orientarea sexuală. Au existat mereu speculaţii cu privire la discreţia vieţii sale private, de obicei interpretată ca o încercare de a ascunde o deviere sexuală. „De mulţi ani nu mă mai simt bine cu mine. Şi după ani grei, am ajuns la concluzia că vreau să trăiesc mai bine. S-a spus că am trăit o viaţă dublă, că am trăit cu un bărbat. M-au supărat aceste bârfe, pentru că chiar mi-aş fi dorit să am un iubit în loc de singurătate”, a afirmat cântăreţul într-un interviu din ediţia italiană a revistei „Vanity Fair”. Indiferent de orientarea sa sexuală, Tiziano Fero rămâne un cântăreţ talentat. Cel mai probabil va avea nevoie de ceva mai multă protecţie în timpul concertelor sale, pentru că opinia publică italiană nu este încă deloc deschisă minorităţii gay.

De la debutul său din 2002, Tiziano Ferro a lansat patru albume de studio, toate foarte bine primite atât în Italia, cât şi în străinătate. Cel mai recent album al său, intitulat „Alla Mia Eta”, a primit zece discuri de platină cu peste 500.000 de copii vândute. Piesele sale au ajuns pe prima poziţie a topurilor din Italia, Mexic şi din Elveţia. A înregistrat duete cu Mary J. Blige, Kelly Rowland şi Laura Pausini, fiind unul dintre cei mai populari cântăreţi italieni ai momentului.