TNL are un nou şef, iar USL merge mai departe

Florin Alexe a fost reales, sâmbătă, preşedinte al organizaţiei Tineretului Naţional Liberal, cu 2.493 de voturi din totalul de 2.591 exprimate de membrii TNL, el fiind singurul candidat intrat în cursă. \"Ne vom lua în serios angajamentul de a dezvolta România\", a declarat Alexe, după anunţarea rezultatelor. Prezent la conferinţă, alături de preşedintele PNL Crin Antonescu şi preşedintele PC Daniel Constantin, premierul Victor Ponta le-a spus tinerilor liberali că pentru el \"este foarte important spiritul de echipă\": \"Am jucat la propriu fotbal împreună cu Florin Alexe şi nu m-a faultat niciodată din spate, deşi eu eram de la PSD, el de la PNL, nu m-a certat când am tras pe lângă poartă, nu am dat vina unul pe altul dacă ne băteau sau ne dădeau gol adversarii\". El le-a spus tinerilor că trebuie să înţeleagă că cei din USL au fost doi ani şi jumătate \"o echipă unită\" şi vrea să fie şi \"în următorii ani împreună, fiind într-adevăr o echipă pentru România\". Apoi, atât Crin Antonescu, cât şi Daniel Constantin au subliniat că USL este o alianţă politică de durată, în interes naţional şi, deşi lucrurile au fost mai “încărcate emoţional” în ultimele zile, proiectul trebuie să meargă mai departe, pentru că “USL se bazează pe încrederea acordată la vot de peste 70% dintre alegători, care trebuie răsplătită prin responsabilitate şi îndeplinirea cerinţelor acestora”. (A.M.)