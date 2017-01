"Toți apropiații lui Băsescu înfundă pușcăriile"

08:57:26 / 23 Mai 2015

daca ti-a placut averea ilicita

Pai ca tine naiv au fost milioane de romani care l-au votat, cel putin tu si aia din anturajul lor ati furat sute de milioane de euro, cu vile in tara si strainatate, Monaco, Miami, ati trait viata, dar stiu atatia oameni simpli, saraci care devenisera fanatici dupa minciunile Basaului, era omu din popor, lua bebelusii in brate, nu mai putea el de copii , in zece ani nu le-a dat un chior, juca sarba cu tiganii pana ia smenuit , de tine Capatana n-am niciun fel de regret , supararea e ca impostorul asta impreuna cu Boc, Udrea, Videanu, Blaga, Berceanu, Anastase, Macovei, Ialomiteanu au aruncat tara din criza in criza, indatorand-o cu 70-80 de miliarde de euro, bani de care au beneficiat numai ei, acum Blaga, Ialomiteanu, Basaul da iar din plisc, iar cu minciuni si pe urma o sa zica ca iar a venit criza peste noi, iar saracie, iar someri, iar plecati afara ca nu va tine nimeni cu forta cum spunea Basica, s.a.m.d.Bai Capatana la cate miliarde de euro ati praduit santeti f.f. putini la bulau, lasa ca v-a protejat Bashitu, pai toata justitia a fost numita de el, Kovesi, Morar, Livia Stanciu care se pupa cu Bashitu si care a bagat o femeie nevinovata in puscarie. Ceausescu a fost mic copil pe langa regimul mafiot bashit.