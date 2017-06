„To be elected“ Cătălin Predoiu s-a retras din cursa pentru şefia PNL

Bombă pe scena politică românească (sarcasm)! După ce a descoperit că nu are nicio șansă să fie ales în fruntea PNL, prim-vicepreședintele Cătălin Predoiu, zis și „to be elected” (prietenii știu de ce!), a renunțat la cursa pentru șefia partidului. El și-a anunțat decizia respectând moda actuală, printr-o postare pe Facebook, în care spune că ceea ce are de oferit pentru funcția de președinte al PNL nu coincide cu viziunile liderilor de organizații.

Şoc şi groază! Liberalul Cătălin Predoiu nu mai candidează la şefia PNL. El a făcut marele anunț, marţi seară, pe Facebook. Predoiu a afirmat că ceea ce are de oferit pentru funcția de președinte al PNL nu coincide cu viziunile liderilor de organizații. „În ultimele șase luni am efectuat un demers serios și am vizitat din nou o mare parte din organizațiile PNL. Am urmărit cu atenție preparativele Congresului și respectarea statutului pentru o competiție cinstită. Am înțeles, în același timp, că ceea ce ofer eu pentru funcția de președinte al PNL nu coincide vederilor liderilor de organizații. Din păcate, mulți și-au fixat opțiunile prin semnătură în alb, fără ca textul vreunei moțiuni să fie redactat încă. Un om politic trebuie să fie realist, cu picioarele pe pământ. Politica este arta posibilului într-un context dat. Pentru proiectul propus de mine pentru șefia PNL, acum nu se poate!”, a afirmat Predoiu. El a spus că va continua „ca membru PNL” şi că militează pentru valorile și proiectele cuprinse în Programul de Guvernare „Reclădirea Națională”, adoptat de partid în 2015. Predoiu şi-a încheiat postarea afirmând că retragerea sa din cursa pentru şefia partidului este „este cel mai corect gest pentru PNL”. „Mulțumesc tuturor celor care, mulți sau puțini, mi-au stat alături, m-au încurajat și m-au sprijinit! Faptul că și ei au fost de acord cu mine cu privire la această hotărâre”, a conchis Predoiu.

SĂ RÂDEM CU/DE PREDOIU

Pentru mulţi, decizia lui Predoiu de a ieşi din cursa pentru şefia PNL poate părea o surpriză. Pentru alţii, era de aşteptat ca Predoiu să facă un astfel de gest, mai ales că el a aspirat de-a lungul timpului la mai multe funcţii publice, dar nu a ajuns nicăieri. Amintim un episod jenant din urmă cu doi ani, când Predoiu visa să devină prim-ministru și chiar se recomanda ca atare atunci când participa la întrunirile desfăşurate în străinătate. Cătălin Predoiu, premier desemnat din partea PNL, s-a pus într-o postură ridicolă pentru un politician care are pretenții de a face politică la vârf. Prezent la un eveniment de comemorare a victimelor Holocaustului, la Praga, Predoiu s-a recomandat ca fiind „Prime Minister to be elected”, adică „prim-ministru care va fi ales”!