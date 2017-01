Toaleta Spitalului Clinic de Urgenţă - un focar de infecţie

Gîndaci, cerşafuri rupte şi murdare, mizerie, nepăsarea unor cadre medicale, mîncare proastă, instrumentar vechi. Aceasta este imaginea Spitalului Clinic Judeţean, unitatea medicală care deserveşte mii de persoane. Spitalul este considerat cea mai mare unitatea spitalicească, iar unele clinici deservesc şi zonele limitrofe Constanţei. Astfel, în saloanele unităţii medicale sînt internate sute de pacienţi din diferite oraşe sau localităţi, suferind de diverse afecţiuni. Însă toţi bolnavii, înainte de a ajunge în secţiile Spitalului Clinic Judeţean, cu toţii trec prin Unitatea de Primire Urgenţe. Aici, în funcţie de afecţiunea de care suferă, pacienţii sînt triaţi şi trebuie să efectueze o serie de analize. În fiecare zi, prin Urgenţa Spitalului Judeţean se perindă peste 300 de persoane şi cei care au nevoie de o toaletă se văd puşi în situaţia de a intra într-un WC cu totul nepotrivit pentru o unitate spitalicească. Toaleta din spital este una singură, atît pentru bărbaţi, cît şi pentru femei, nu are chiuvetă şi nici nu se poate trage apa, deoarece este mai tot timpul defectă. Cei care au nevoie de analiza urinei trebuie să meargă la toaletă cu un recipient steril, dar din cauza WC-ului turcesc, vasul nu îşi mai păstrează caracteristicile. "Este inacceptabil. Mama mea are 80 de ani şi nu poate utiliza această toaletă. De asemenea, a vrut să se spele pe mîini, dar nu a avut unde, pentru că toaleta nu are chiuvetă. Noroc că am însoţit-o eu, pentru că uşa nu se închide", a spus Ioana Corduneanu, fiica uneia dintre paciente. Mai mult decît atît, din cauza faptului că toaleta deserveşte peste o sută de persoane de ambele sexe şi cum apa nu funcţionează, WC-ul spitalului emană un miros pestilenţial. Nici cadrele medicale nu sînt scutite de mirosul îngrozitor care intră în toate cabinetele, făcînd ca, indiferent de temperatura de afară, medicii să stea cu geamurile de la cabinete deschise. De asemenea, toaleta din urgenţă nu poate fi folosită de persoanele cu handicap. "Ştim că toaleta din urgenţă nu este corespunzătoare, dar la finalul acestei luni sau începutul lui octombrie vom începe reorganizarea Unităţii de Primire Urgenţe, ceea ce înseamnă că vom construi şi toalete noi", a declarat directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Tiberiu Ioan Tofolean.