Toaletele făcute de americani la şcoala din Jurilovca, inutile din… lipsa apei

Una dintre primele reguli ale strategiei contingentelor de trupe americane dislocate peste graniţe o reprezintă intrarea în contact cu populaţia civilă din zonă şi iniţierea unor relaţii de bună-vecinătate cu comunităţile învecinate bazelor militare. Astfel, comandanţii militari americani îşi asigură nu doar prietenia civililor, dar şi un “spate” suficient de securizat, care să permită desfăşurarea normală a instrucţiei şi manevrelor militare comune. Ignorate sau camuflate de oficialii români, nemulţumirile ţăranilor din localităţile Jurilovca şi Sarichioi (adiacente Poligonului militar de la Sălcioara, cunoscut sub numele de Poligonul Babdag) se referă la blocajele rutiere provocate de convoaiele militare sau la unele interdicţii de pescuit pe perioada operaţiunilor. Pentru atenuarea unor eventuale tensiuni, comanda unităţilor americane a iniţiat o serie de întîlniri periodice cu edilii comunelor şi a derulat unele investiţii locale. Astfel, la Babdag, a fost renovată o grădiniţă, iar la Jurilovca, militarii au finanţat construcţia unui modern grup sanitar pentru şcoala cu 280 de copii din localitate. Din păcate, în cel mai autentic stil mioritic, modernul grup sanitar dăruit de americani este încuiat pentru că… nu este alimentat cu apă. “Nu avem noi apă curentă în sat, d-apoi în şcoală! Acea toaletă de la americani nu se foloseşte pentru că nu e posibil, nu are apă. Şcoala se spală cu apa care se strînge într-un rezervor. Mai mare ruşinea, cu atîta apă în jur, la Jurilovca nu curg robinetele decît o oră dimineaţa şi una la amiază”, ne-a declarat un profesor de la şcoala din Jurilovca, sub condiţia anonimatului. “Eu, personal, nu înţeleg nimic din ce se întîmplă aici. La şcoala din Sălcioara, robinetul din curte curge, iar eu acasă stau cu cada plină că nu am apă la robinet”, ne-a spus localnicul Eugen Pârlea. Primarul Virgil Vlaciu dă asigurări că există apă şi că racordarea se va face cît de curînd. Povestea Mileniul III la Jurilovca este că primarul Vlaciu lurează în Primărie din 1985 şi că, după cum evolueaza lucrurile, la Jurilovca este mai simplu să faci o instalaţie de lapte şi miere decît una de apă.