Toamnă cinematografică bogată

Zilele verii se duc încet-încet. Chiar dacă sezonul estival se va prelungi, cum este de dorit, bat la uşă treburile toamnei, nu doar cele gospodăreşti, dar, mai ales, cele culturale. Între acestea, premierele cinematografice aşteaptă la rînd, una după alta, mai multe şi mai consistent ofertante decît în alţi ani. Îţi vine să spui ca poetul: niciodată toamna... cinematografică (românească, desigur) nu fu mai bogată.

Iată, pe 4 septembrie începe „Călătoria lui Gruber\" de Radu Gabrea, după ce filmul a efectuat o călătorie pe continentul australian. E de văzut cum Florin Piersic Jr. trece de la roluri secundare la cele de prim-plan. De spectrul Cannes-ului nu scăpăm cu una cu două, şi e bine să fie an de an aşa. Corneliu Porumboiu s-a încumetat să scoată în lume „Poliţist.Adjectiv\" în plină caniculă. Era un rodaj necesar pentru grilele Oscarului. Va fi lansat şi în America, aşa că trebuie să stăm cu ochii pe el, poate-poate va reuşi mai mult decît „4,3,2\". După ce, ca de obicei, face o parte din înconjurul lumii (urmîndu-şi cursa obişnuită), „Amintiri din Epoca de Aur\" şi-a stabilit metrajele şi seriile. Va fi, întîi, „Tovarăşi, frumoasă e viaţa\", pe 24 septembrie, urmat de „Dragoste în timpul liber\", imediat, în octombrie. Aşadar, două calupuri consistente, mult-aşteptate. Se vor produce în grup tineri autori de referinţă: Ioana Uricaru, Constantin Popescu, Hanno Hofer, Răzvan Mărculescu, toţi sub bagheta unui deţinător de Palme d\'Or, aici pe post nu doar de coregizor, ci, în primul rînd, de scenarist şi de producător. Se reiterează practica de succes a caravanei cinematografice, cu proiecţii simultane preconizate la Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara şi Constanţa, urmate de alte trasee, ulterior stabilite.

Îl aşteptăm cu destul de mare încredere pe Constantin Popescu Jr., cu „Portret al luptătorului la tinereţe\", fiind vorba de viaţa lui Vintilă Ogăraru, unul din temerarii membri ai rezistenţei din anii de după al Doilea Război. O vom cunoaşte şi pe „Francesca\" lui Bobby Păunescu şi a Monicăi Bîrlădeanu, dar după un prim popas la Veneţia (3 septembrie). În noiembrie, aşteaptă „Cealaltă Irină\", succesul, fie el şi controversat, al ediţiei „Anonimul\" din această vară. Filmul de debut al lui Andrei Gruzniczki va avea premiera pe 13 noiembrie.

Nu se poate trece peste coproducţii. Ele au avut succes în lumea festivalurilor de peste an. După ce a debutat la Cannes, ca regizoare, Fanny Ardant arată şi la Bucureşti filmul ei enigmatic „Cenuşă şi sînge\", pe al cărui generic se află cîţiva foarte buni actori români, de la Olga Tudorache şi Ion Besoiu la Tudor Aaron Istodor. Mult mediatizatul „Katalin Varga\" (în regia lui Peter Strickland), trecut cu succes pe la Berlin, apoi pe la o serie de alte festivaluri, va avea premiera românească în ziua de 16 octombrie.

Mai sînt şi alte titluri peste care nu se poate trece: „Copilăria lui Icar\" de Alexandru Iordăchescu, cu Guillaume Depardieu la ultimul lui rol şi „Marea Neagră\" (regia - Federico Bondi), o poveste din Deltă, provenind din spaţiul italian, cu personaje de românce jucate de Dorotheea Petre şi Maia Morgenstern.

Una peste alta, e de semnalat că avem de ce merge la cinematograf în această toamnă. Nu le-am numărat, dar la o simplă înşiruire reiese că vor fi mai multe decît în oricare din sezoanele precedente. Se înţelege că nu am luat în calcul şi succesele recente ale unor proiecte cinematografice şi nici alte evenimente internaţionale ce se anunţă cu o complexă participare românească.